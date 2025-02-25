Коли Україна і США можуть підписати угоду про рідкісноземи: ЗМІ дізналися дату

Угоду погоджено

Нагадаємо, раніше Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів.

Видання з посиланням на джерела писало, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

За інформацією FT, остаточний варіант угоди передбачає створення фонду, до якого Україна буде відраховувати 50 відсотків доходів із продажу рідкісноземельних ресурсів.

При цьому в документі немає жодних згадок гарантій безпеки.

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