Когда Украина и США могут подписать сделку о редкоземах: СМИ узнали дату

Сделка согласована

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам.

Издание со ссылкой на источники писало, что Украина готова подписать сделку, которая предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создания фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов с продажи редкоземельных ресурсов.

При этом в документе нет никаких упоминаний гарантий безопасности.

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