Коли ухвалять новий закон про мобілізацію в Україні: що відомо про терміни

Коли вперше заговорили про законопроект

Кабінет міністрів 25 грудня вніс до Верховної ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Через низку зауважень його було відкликано 11 січня.

А вже 30 січня в Раду було внесено оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання. Нардепи 7 лютого підтримали даний законопроект у першому читанні.

Водночас вони тоді запропонували понад 4000 тисячі поправок, які має розглянути комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Розгляд правок до законопроекту

Перше засідання Комітету Верховної ради з питань національної безпеки на якому розглядали правки до законопроекту про мобілізацію в Україні відбулося 27 лютого. Адже народні депутати мають 14 днів між першим та другим читанням законопроекту про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.

Пізніше секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко розповів, що нардепи подали загалом 4195 правок. Однак багато з них дублювались а частина були різні за формою, але збігалися по суті.

Тому у комітеті вирішили розбити поправки на основні блоки, наприклад, обмеження прав, демобілізація тощо.

Однак під час розгляду правок комітет ВРУ відхилив із законопроекту про норму щодо блокування рахунків ухилянтів. Але норма щодо обмежень керування транспортним засобом була залишена.

29 березня Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки розглянув усі поправки, подані нардепами до законопроєкту про мобілізацію.

Розгляд законопроекту у другому читанні

9 квітня Комітет Верховної ради з питань з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив роботу над правками до законопроекту про мобілізацію. А вже у середу, 10 квітня, Верховна рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію №10449 у другому читанні.

Депутати почали розгляд правок до законопроекту близько 14:40. Однак засідання Верховної ради може тривати до пізнього вечора або до ночі. Потім буде оголошено перерву до ранку 11 квітня. У випадку, якщо сьогодні нардепи встигнуть пройти відхилені правки, розпочнеться розгляд тих, які схвалив комітет.

Вже після цього відбудеться голосування щодо прийняття законопроекту.

Коли вступить у силу

Очікується, що нардепи приймуть законопроект до кінця тижня. Після цього документ буде направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Закон про мобілізацію вступить у силу через місяць після того, як його підпише Зеленський.

Детально про те, яким буде новий закон про мобілізацію читайте у матеріалі РБК-Україна.