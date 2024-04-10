Когда примут новый закон о мобилизации в Украине: что известно о сроках

Народные депутаты в среду, 10 апреля, начали рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине. Ожидается, что он будет принят до конца недели.
О том, как нардепы рассматривают законопроект – в материале РБК-Украина .
Кабинет министров 25 декабря внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Из-за ряда замечаний он был отозван 11 января.
А уже 30 января в Раду был внесен обновленный законопроект, который уже прошел первое чтение. Нардепы 7 февраля поддержали данный законопроект в первом чтении.
В то же время они тогда предложили более 4000 тысячи поправок, которые должен рассмотреть комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Первое заседание Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности на котором рассматривали правки к законопроекту о мобилизации в Украине состоялось 27 февраля. Ведь народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.
Позже секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что нардепы подали всего 4195 правок. Однако многие из них дублировались, а часть были разные по форме, но совпадали по сути.
Поэтому в комитете решили разбить поправки на основные блоки, например, ограничение прав, демобилизация и тому подобное.
Однако при рассмотрении поправок комитет ВРУ отклонил из законопроекта норму о блокировании счетов уклонистов. Но норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена.
29 марта Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все поправки, поданные нардепами к законопроекту о мобилизации.
9 апреля Комитет Верховной рады по вопросам по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил работу над правками к законопроекту о мобилизации. А уже в среду, 10 апреля, Верховная рада начала рассмотрение законопроекта о мобилизации №10449 во втором чтении.
Депутаты начали рассмотрение поправок к законопроекту около 14:40. Однако заседание Верховной рады может продлиться до позднего вечера или до ночи. Затем будет объявлен перерыв до утра 11 апреля. В случае, если сегодня нардепы успеют пройти отклоненные правки, начнется рассмотрение тех, которые одобрил комитет.
Уже после этого состоится голосование по принятию законопроекта.
Ожидается, что нардепы примут законопроект до конца недели. После этого документ будет направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Закон о мобилизации вступит в силу через месяц после того, как его подпишет Зеленский.
Подробно о том, каким будет новый закон о мобилизации, читайте в материале РБК-Украина.
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