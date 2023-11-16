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Коли Туреччина схвалить вступ Швеції до НАТО: Reuters дізналося терміни

Фото: стало відомо, коли Туреччина схвалить вступ Швеції до НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина може ратифікувати членство Швеції у Північноатлантичному альянсі протягом наступних двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний високопосадовець Державного департаменту Сполучених Штатів Америки розповів, що Туреччина "дуже зацікавлена" в тому, щоб передати ратифікаційну грамоту про членство Швеції в НАТО під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Вона пройде у Брюсселі 28-29 листопада.

"Це залежить від того, чи зможе їхня система дати згоду у зазначені терміни, але ми продовжуємо вести з ними переговори з цього приводу", - додав дипломат.

Вступ Швеції до НАТО

Варто зауважити, що Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її членство ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.

Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її.

Сьогодні, 16 листопада, комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.

Після схвалення комітету також необхідно, щоб ратифікацію підтримала більшість депутатів турецького парламенту.

 

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