Коли Туреччина схвалить вступ Швеції до НАТО: Reuters дізналося терміни

Туреччина може ратифікувати членство Швеції у Північноатлантичному альянсі протягом наступних двох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназваний високопосадовець Державного департаменту Сполучених Штатів Америки розповів, що Туреччина "дуже зацікавлена" в тому, щоб передати ратифікаційну грамоту про членство Швеції в НАТО під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Вона пройде у Брюсселі 28-29 листопада.
"Це залежить від того, чи зможе їхня система дати згоду у зазначені терміни, але ми продовжуємо вести з ними переговори з цього приводу", - додав дипломат.
Варто зауважити, що Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще минулого року. З того часу її членство ратифікували всі країни-члени, крім Туреччини та Угорщини.
Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її.
Сьогодні, 16 листопада, комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.
Після схвалення комітету також необхідно, щоб ратифікацію підтримала більшість депутатів турецького парламенту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.