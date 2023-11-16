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Когда Турция одобрит вступление Швеции в НАТО: Reuters узнало сроки

Фото: стало известно, когда Турция одобрит вступление Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция может ратифицировать членство Швеции в Североатлантическом альянсе в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный высокопоставленный чиновник Государственного департамента Соединенных Штатов Америки рассказал изданию, что Турция "очень заинтересована" в том, чтобы передать ратификационную грамоту о членстве Швеции в НАТО во время встречи министров иностранных дел стран Альянса. Она пройдет в Брюсселе 28-29 ноября. 

"Это зависит от того, сможет ли их система дать согласие в указанные сроки, но мы продолжаем вести с ними переговоры по этому поводу", - добавил дипломат. 

Вступление Швеции в НАТО

Стоит заметить, что Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее членство ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии. 

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. 

Сегодня, 16 ноября, комитет отложил переговоры по этому законопроекту

После одобрения комитета также необходимо, чтобы ратификацию поддержало большинство депутатов турецкого парламента. 

 

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиШвецияТурция