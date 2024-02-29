Коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном

Українцям, які хочуть поїхати до України автомобілем, придбаним за кордоном, треба стати на консульський облік. Інакше на митниці доведеться платити мито та інші податки.
Які умови ввезення до України транспортного засобу, придбаного і зареєстрованого в іншій країні, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Видання отримує запитання від українців у Чехії, чи потрібно ставати на консульський облік для того, щоб поїхати в Україну автомобілем, який придбали у Чехії.
Українцям слід знати, що тимчасовий або постійний консульський облік є добровільним. Це реєстрація місця перебування громадян України, які перебувають за кордоном. Про перебування на обліку видають довідку.
У разі поїздки в Україні автомобілем, який придбали у Чехії чи іншій країні, обов’язково треба стати на тимчасовий або постійний консульський облік. Інакше на митниці доведеться сплатити ввізне мито та інші податки у розмірі суми розмитнення транспортного засобу. Це вважатиметься заставою, яку потім повернуть при виїзді людини за кордон. Серед умов – за кермом має бути власник транспортного засобу.
Без сплати ввізного мита та інших податків можуть тимчасово ввезти в Україну авто громадяни України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.
Умови ввезення автомобіля такі:
Слід врахувати, що такий автомобіль не можна:
Нагадаємо, ми писали, що іспит на водійські права у Польщі можна скласти українською мовою. Такий варіант доступний у кількох містах.
Також ми повідомляли, що із 1 січня 2024 року реєстрація автомобілів із українськими номерами у Чехії стала обов'язковою. Керування незареєстрованим авто вважатиметься правопорушенням та каратиметься штрафом.
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