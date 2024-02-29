Коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном

Видання отримує запитання від українців у Чехії, чи потрібно ставати на консульський облік для того, щоб поїхати в Україну автомобілем, який придбали у Чехії.

Українцям слід знати, що тимчасовий або постійний консульський облік є добровільним. Це реєстрація місця перебування громадян України, які перебувають за кордоном. Про перебування на обліку видають довідку.

У разі поїздки в Україні автомобілем, який придбали у Чехії чи іншій країні, обов’язково треба стати на тимчасовий або постійний консульський облік. Інакше на митниці доведеться сплатити ввізне мито та інші податки у розмірі суми розмитнення транспортного засобу. Це вважатиметься заставою, яку потім повернуть при виїзді людини за кордон. Серед умов – за кермом має бути власник транспортного засобу.

Без сплати ввізного мита та інших податків можуть тимчасово ввезти в Україну авто громадяни України, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Умови ввезення автомобіля такі:

один власний транспортний засіб (легковий автомобіль або інший моторний транспортний засіб, що призначений для перевезення людей) та причеп до нього (причеп ввозиться разом із транспортним засобом);

на термін не більше 60 днів упродовж календарного року;

за умови надання зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу;

за наявності документів, які підтверджують реєстрацію транспортного засобу на території іноземної країни, право власності на нього та дозволяють його експлуатацію;

за наявності страхового договору з цивільної відповідальністю перед третьою особою, що поширюється на території України.

Слід врахувати, що такий автомобіль не можна: