Когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей

Издание получает вопросы от украинцев в Чехии, нужно ли становиться на консульский учет для того, чтобы поехать в Украину на автомобиле, который приобрели в Чехии.

Украинцам следует знать, что временный или постоянный консульский учет является добровольным. Это регистрация места пребывания граждан Украины, находящихся за границей. О нахождении на учете выдают справку.

В случае поездки в Украину на автомобиле, приобретенным в Чехии или другой стране, обязательно нужно стать на временный или постоянный консульский учет. Иначе на таможне придется уплатить ввозную пошлину и другие налоги в размере суммы растаможки транспортного средства. Это будет считаться залогом, который затем будет возвращен при выезде человека за границу. Среди условий – за рулем должен быть владелец транспортного средства.

Без уплаты ввозных пошлин и других налогов могут временно ввезти в Украину авто граждане Украины, состоящие на временном консульском учете.

Условия ввоза автомобиля следующие:

одно собственное транспортное средство (легковой автомобиль или другое моторное транспортное средство, предназначенное для перевозки людей) и прицеп к нему (прицеп ввозится вместе с транспортным средством);

на строк не более 60 дней в течение календарного года;

при предоставлении обязательства об обратном вывозе транспортного средства;

при наличии документов, подтверждающих регистрацию транспортного средства на территории иностранной страны, право собственности на него и разрешающих его эксплуатацию;

при наличии страхового договора с гражданской ответственностью перед третьим лицом, распространяющимся по территории Украины.

Следует учесть, что такой автомобиль нельзя: