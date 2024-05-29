Коли треба оформити паспорт дитині: батькам нагадали важливу деталь

Коли треба оформити паспорт дитині

За словами експертки, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) попри повномасштабну війну продовжують надавати майже 450 видів послуг - від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексних послуг ветеранам (які за допомогою ЦНАПів можна оформити за однією заявою).

При цьому однією з найбільш затребуваних послуг є саме отримання паспорта.

"Наприклад, паспорт громадянина України у формі ID мають отримати в 14 років. Але не всі батьки пам'ятають про це, бо вони самі отримували свій перший паспорт в 16 років", - пояснила Шамрай.

Вона уточнила, що, наприклад, для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) для подальшого вступу до закладів вищої освіти (ЗВО), необхідно мати ID-картку.

"І батьки згадують про це в останній момент", - додала директор департаменту.

Які ще популярні послуги надають ЦНАПи

Наталія Шамрай пояснила, що "те, за якими послугами звертаються частіше, залежить від періодів часу, від різних ситуацій".

"Реєструють майно, яке набувають у власність, або яке необхідно внести в реєстр, права на яке отримані до 2013 року. Також дуже багато людей вимушені були змінити місце проживання через війну і тепер їм необхідно зареєструватися та отримати допомогу", - розповіла вона.

Експерт додала, що у ЦНАПах можна також: