Коли Трамп почне "зупиняти війну" в Україні та чи зателефонує Путіну: думка політолога

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово наголошував, що в разі перемоги він почне закінчувати війни у світі. Вже найближчими днями він може почати з дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Старший науковий співробітник інституту оборонних досліджень (RUSI, Лондон) Тім Вілласі-Вілсі допускає, що після перемоги на виборах, Трамп дійсно може зателефонувати Путіну.
"Будь-який такий дзвінок створить очікування врегулювання шляхом переговорів, а обговорення, можливо, почнуться в перші місяці 2025 року", - сказав Вілласі-Вілсі.
На думку Фесенка, такий дзвінок цілком можливий, але він не вирішить питання переговорів. Політолог пояснив, що для того, щоб вони почалися, потрібно призначити модераторів з боку Трампа, Путіна та українського президента Володимира Зеленського.
"Причому переговори поки що можуть бути тільки неформальними. Спочатку потрібно домовитися, в якому форматі, де вони можуть проходити і яким буде порядок денний. Путін може погодитися, але висуватиме неприйнятні для України "бажанки". Переговори можуть бути, але дуже складні, і я не чекаю швидких результатів", - зазначив він.
Фесенко вважає, що з високою ймовірністю Трамп ініціює переговори про припинення бойових дій по всій лінії фронту і, можливо, з відмовою в членстві в НАТО.
"Але це не переговори на умовах Росії. Путін хоче більше односторонніх поступок від України. А це вже не дуже вигідно Трампу, адже це буде сприйматися не тільки як поразка України, а і як поразка США. Для нього більш прийнятний умовний компроміс. Чи погодиться Путін? Ніхто не знає. Як і обіцяв, Трамп може ініціювати переговори, до того, як стане президентом. Але швидкого результату не буде", - каже політолог.
Нагадаємо, що у вівторок, 5 листопада, у США відбулись президентські вибори, на яких за пост глави Білого дому боролися Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Сьогодні, 6 листопада, Дональд Трамп оголосив себе новим президентом США, виступаючи перед своїми прихильниками.
Європейські політики вже встигли привітати Трампа з перемогою. Серед них і український президент Володимир Зеленський. Детальніше про те, як реагують політики на перемогу республіканця, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Детальніше про те, що думає Фесенко про перемогу Трампа для України, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.