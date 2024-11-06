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Когда Трамп начнет "останавливать войну" в Украине и позвонит ли Путину: мнение политолога

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно отмечал, что в случае победы он начнет заканчивать войны в мире. Уже в ближайшие дни он может начать со звонка российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Старший научный сотрудник института оборонных исследований (RUSI, Лондон) Тим Уилласи-Уилси допускает, что после победы на выборах, Трамп действительно может позвонить по телефону Путину.

"Любой такой звонок создаст ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", - сказал Вилласи-Уилси.

По мнению Фесенко, такой звонок вполне возможен, но он не решит вопрос переговоров. Политолог пояснил, что для того, чтобы они начались, нужно назначить модераторов со стороны Трампа, Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

"Причем переговоры пока могут быть только неформальными. Сначала нужно договориться, в каком формате, где они могут проходить и какой будет повестка дня. Путин может согласиться, но будет выдвигать неприемлемые для Украины "хотелки". Переговоры могут быть, но очень сложны, и я не жду скорых результатов", - отметил он.

Фесенко считает, что с высокой вероятностью Трамп инициирует переговоры о прекращении боевых действий по всей линии фронта и возможно с отказом в членстве в НАТО.

"Но это не переговоры на условиях России. Путин хочет больше односторонних уступок от Украины. А это уже не очень выгодно Трампу, ведь это будет восприниматься не только как поражение Украины, а и как поражение США. Для него более приемлем условный компромисс. Согласится ли Путин? Никто не знает. Как и обещал, Трамп может инициировать переговоры, до того, как станет президентом. Но быстрого результата не будет", - говорит политолог.

Выборы в США

Напомним, что во вторник, 5 ноября, в США прошли президентские выборы, на которых за пост главы Белого дома боролись Камала Гаррис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Сегодня, 6 ноября, Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, выступая перед своими поклонниками.

Европейские политики уже успели поздравить Трампа с победой. В их числе и украинский президент Владимир Зеленский. Детальнее о том, как реагируют политики на победу республиканца, можно узнать в материале РБК-Украина.

Детальнее о том, что думает Фесенко о победе Трампа для Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.

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