Когда Трамп начнет "останавливать войну" в Украине и позвонит ли Путину: мнение политолога

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно отмечал, что в случае победы он начнет заканчивать войны в мире. Уже в ближайшие дни он может начать со звонка российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Старший научный сотрудник института оборонных исследований (RUSI, Лондон) Тим Уилласи-Уилси допускает, что после победы на выборах, Трамп действительно может позвонить по телефону Путину.
"Любой такой звонок создаст ожидания урегулирования путем переговоров, а обсуждения, возможно, начнутся в первые месяцы 2025 года", - сказал Вилласи-Уилси.
По мнению Фесенко, такой звонок вполне возможен, но он не решит вопрос переговоров. Политолог пояснил, что для того, чтобы они начались, нужно назначить модераторов со стороны Трампа, Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
"Причем переговоры пока могут быть только неформальными. Сначала нужно договориться, в каком формате, где они могут проходить и какой будет повестка дня. Путин может согласиться, но будет выдвигать неприемлемые для Украины "хотелки". Переговоры могут быть, но очень сложны, и я не жду скорых результатов", - отметил он.
Фесенко считает, что с высокой вероятностью Трамп инициирует переговоры о прекращении боевых действий по всей линии фронта и возможно с отказом в членстве в НАТО.
"Но это не переговоры на условиях России. Путин хочет больше односторонних уступок от Украины. А это уже не очень выгодно Трампу, ведь это будет восприниматься не только как поражение Украины, а и как поражение США. Для него более приемлем условный компромисс. Согласится ли Путин? Никто не знает. Как и обещал, Трамп может инициировать переговоры, до того, как станет президентом. Но быстрого результата не будет", - говорит политолог.
Напомним, что во вторник, 5 ноября, в США прошли президентские выборы, на которых за пост главы Белого дома боролись Камала Гаррис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.
Сегодня, 6 ноября, Дональд Трамп объявил себя новым президентом США, выступая перед своими поклонниками.
Европейские политики уже успели поздравить Трампа с победой. В их числе и украинский президент Владимир Зеленский. Детальнее о том, как реагируют политики на победу республиканца, можно узнать в материале РБК-Украина.
Детальнее о том, что думает Фесенко о победе Трампа для Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.