Коли свято Благовіщення та поминальні дні ПЦУ: які дати в березні не можна проґавити

У березні церковний календар насичений особливими подіями - від трьох поминальних субот до великого свята Благовіщення. Тож вже зараз вірянам ПЦУ варто перевірити, які дні за новим стилем пропустити не можна.
Докладніше про найважливіші для українців дати впродовж першого місяця весни 2026 року за чинним новоюліанським календарем, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі ПЦУ нагадали, що впродовж всього березня триватиме найдовший з усіх багатоденних, встановлених Церкою, Великий піст.
При цьому три з чотирьох субот цього місяця є поминальними або батьківськими:
"В наших храмах у ці поминальні дні будуть звершуватись заупокійні богослужіння: парастаси (напередодні, ввечері в п'ятницю), панахиди, літії", - повідомили у Православній Церкві України.
1 березня ПЦУ відзначила першу великопостову неділю, присвячену Торжеству Православ'я та перемозі істинної святої православної віри над усіма єресями та лжевченнями (зокрема й над іконоборством).
На 8 березня припадає друга неділя Великого посту.
В цей день віряни ПЦУ вшановують пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фесалонікійського, а також соборно прославляють усіх преподобних отців Києво-Печерських.
9 березня (у понеділок) - пам'ять 40 мучеників, які були замучені в Севастійському озері під час одного з жорстоких гонінь на християн у Римській імперії близько 320 року.
15 березня - третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна.
"Особливістю цього великопостового богослужіння є те, що на середину храму виноситься святий хрест для поклоніння віруючим", - розповіли у ПЦУ.
Уточюється, що цей хрест залишається там впродовж наступного тижня - до п'ятниці. Через це третя неділя і четвертий тиждень Великого посту називаються Хрестопоклонними.
22 березня - четверта неділя Великого посту, в яку вшановують преподобного Іоана Ліствичника.
"Цей святий написав видатний твір, безцінний скарб духовних настанов - книгу "Ліствиця", тобто "сходи", - зауважили у ПЦУ.
На 25 березня (середу) припадає одне з 12-ти найбільших свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
В цей день ПЦУ згадує подію, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії довгоочікувану радісну новину про Боговтілення, яка:
26 березня - четвер великого канону. Собор архангела Гавриїла.
На п'ятому тижні Великого посту читатиметься також покаянний канон преподобного Андрія Критського, який:
Насамкінець на 28 березня - суботу п'ятого тижня Великого посту - припадає свято Похвали Пресвятої Богородиці, або Субота акафісту.
У ПЦУ нагадали, що тоді "на ранній в усіх храмах співається Великий акафіст на честь Божої Матері".
Українцям пояснили, що в ньому "прославляються події земного життя Пресвятої Діви Марії, через Яку Господь визволив людство від рабства гріха, Її чесноти, завдяки яким Вона піднеслася найвище, і про служіння, яке не припиняється".
"Нехай Господь дарує нам сили і терпіння гідно йти шляхом Великого посту, наближаючись до світлого дня перемоги і Воскресіння", - підсумували у ПЦУ.
