Коли страховики можуть відмовити у виплатах за автоцивілкою та що робити: пояснення адвоката

Відмова у виплаті за полісом автоцивілки – рідкісне явище, адже законодавство чітко визначає виключні підстави для таких дій страховика. Однак це можливо у кількох випадках.

Коли страховики можуть відмовити у виплатах автоцивілки, РБК-Україна дізналося у адвокатки, керівниці практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірини Ан.

Страхові компанії мають право відмовити у виплаті лише у випадках, передбачених законом "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Серед причин відмови:

Винуватець ДТП звертається за виплатою. Якщо заявник своїми діями спричинив ДТП, і це підтверджено відповідною постановою суду чи вироком, виплата страховки не здійснюється.

Якщо заявник своїми діями спричинив ДТП, і це підтверджено відповідною постановою суду чи вироком, виплата страховки не здійснюється. ДТП пов'язане з кримінальним правопорушенням. У таких випадках виплати здійснює не страховик, а Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

У таких випадках виплати здійснює не страховик, а Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Незареєстроване ДТП. Якщо потерпілий не склав європротокол або не викликав поліцію для фіксації події, це може стати підставою для відмови.

Якщо потерпілий не склав європротокол або не викликав поліцію для фіксації події, це може стати підставою для відмови. Пропущено терміни звернення. За відшкодуванням за заподіяну шкоду майну потрібно звернутися протягом року, а за шкоду здоров’ю – протягом трьох років.

Ірина Ан наголошує, що це вичерпний перелік підстав для відмови. Страховик зобов’язаний оформити відмову письмово. Водночас такі фактори, як відсутність коштів у страховика чи незгода з розміром шкоди, не є законними підставами для відмови.

Як оскаржити відмову

Адвокатка зазначає, що у разі відмови у виплаті, особа має право оскаржити рішення страхової компанії. Найрезультативніший спосіб оскарження – це звернення з відповідним позовом до суду. Для подання позову до суду необхідно мати на руках всі документи, що підтверджують правомірність вимог:

постанову суду щодо винної особи

копію страхового полісу винуватця

обрахунок завданої шкоди

докази звернення за страховою виплатою

письмову відмову страховика

Якщо порушення процедури страховиком були значними додатково рекомендується звернутись з відповідною скаргою на неправомірні дії страховика до МТСБУ.

"Відмова у виплаті за автоцивілкою – це не кінець боротьби за компенсацію. Важливо своєчасно діяти та правильно оформити всі документи, щоб досягти справедливості", – підсумовує адвокатка.