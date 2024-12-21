Коли страховики можуть відмовити у виплатах за автоцивілкою та що робити: пояснення адвоката
Відмова у виплаті за полісом автоцивілки – рідкісне явище, адже законодавство чітко визначає виключні підстави для таких дій страховика. Однак це можливо у кількох випадках.
Коли страховики можуть відмовити у виплатах автоцивілки, РБК-Україна дізналося у адвокатки, керівниці практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірини Ан.
Страхові компанії мають право відмовити у виплаті лише у випадках, передбачених законом "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Серед причин відмови:
- Винуватець ДТП звертається за виплатою. Якщо заявник своїми діями спричинив ДТП, і це підтверджено відповідною постановою суду чи вироком, виплата страховки не здійснюється.
- ДТП пов'язане з кримінальним правопорушенням. У таких випадках виплати здійснює не страховик, а Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
- Незареєстроване ДТП. Якщо потерпілий не склав європротокол або не викликав поліцію для фіксації події, це може стати підставою для відмови.
- Пропущено терміни звернення. За відшкодуванням за заподіяну шкоду майну потрібно звернутися протягом року, а за шкоду здоров’ю – протягом трьох років.
Ірина Ан наголошує, що це вичерпний перелік підстав для відмови. Страховик зобов’язаний оформити відмову письмово. Водночас такі фактори, як відсутність коштів у страховика чи незгода з розміром шкоди, не є законними підставами для відмови.
Як оскаржити відмову
Адвокатка зазначає, що у разі відмови у виплаті, особа має право оскаржити рішення страхової компанії. Найрезультативніший спосіб оскарження – це звернення з відповідним позовом до суду. Для подання позову до суду необхідно мати на руках всі документи, що підтверджують правомірність вимог:
- постанову суду щодо винної особи
- копію страхового полісу винуватця
- обрахунок завданої шкоди
- докази звернення за страховою виплатою
- письмову відмову страховика
Якщо порушення процедури страховиком були значними додатково рекомендується звернутись з відповідною скаргою на неправомірні дії страховика до МТСБУ.
"Відмова у виплаті за автоцивілкою – це не кінець боротьби за компенсацію. Важливо своєчасно діяти та правильно оформити всі документи, щоб досягти справедливості", – підсумовує адвокатка.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні набуде чинності новий закон про обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ). Він передбачає низку суттєвих змін: електронні поліси, підвищення страхових лімітів, вартість полісу залежатиме від наявності порушень або ДТП у минулому, а також водії зможуть самостійно обирати СТО або отримувати грошову компенсацію. У разі банкрутства страховика виплати забезпечить МТСБУ.
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