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Когда страховщики могут отказать в выплатах по автогражданке и что делать: объяснение адвоката

Украина, Киев, Суббота 21 декабря 2024 08:30
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Когда страховщики могут отказать в выплатах по автогражданке и что делать: объяснение адвоката Фото: Выплата компенсации в случае ДТП (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева
Эксперт: Ирина Ан

Отказ в выплате по полису автогражданки - редкое явление, ведь законодательство четко определяет исключительные основания для таких действий страховщика. Однако это возможно в нескольких случаях.

Когда страховщики могут отказать в выплатах по автогражданке, РБК-Украина узнало у адвоката, руководителя практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирины Ан.

Страховые компании имеют право отказать в выплате только в случаях, предусмотренных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

Среди причин отказа:

  • Виновник ДТП обращается за выплатой. Если заявитель своими действиями вызвал ДТП, и это подтверждено соответствующим постановлением суда или приговором, выплата страховки не осуществляется.
  • ДТП связано с уголовным правонарушением. В таких случаях выплаты осуществляет не страховщик, а Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).
  • Незарегистрированное ДТП. Если пострадавший не составил европротокол или не вызвал полицию для фиксации происшествия, это может стать основанием для отказа.
  • Пропущены сроки обращения. За возмещением за нанесенный ущерб имуществу нужно обратиться в течение года, а за вред здоровью - в течение трех лет.

Ирина Ан отмечает, что это исчерпывающий перечень оснований для отказа. Страховщик обязан оформить отказ письменно. В то же время такие факторы, как отсутствие средств у страховщика или несогласие с размером ущерба, не являются законными основаниями для отказа.

Как обжаловать отказ

Адвокат отмечает, что в случае отказа в выплате, лицо имеет право обжаловать решение страховой компании. Самый результативный способ обжалования - это обращение с соответствующим иском в суд. Для подачи иска в суд необходимо иметь на руках все документы, подтверждающие правомерность требований:

  • постановление суда в отношении виновного лица
  • копию страхового полиса виновника
  • расчет нанесенного ущерба
  • доказательства обращения за страховой выплатой
  • письменный отказ страховщика

Если нарушения процедуры страховщиком были значительными дополнительно рекомендуется обратиться с соответствующей жалобой на неправомерные действия страховщика в МТСБУ.

"Отказ в выплате по автогражданке - это не конец борьбы за компенсацию. Важно своевременно действовать и правильно оформить все документы, чтобы достичь справедливости", - заключает адвокат.

Напомним, с 1 января 2025 года в Украине вступит в силу новый закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Он предусматривает ряд существенных изменений: электронные полисы, повышение страховых лимитов, стоимость полиса будет зависеть от наличия нарушений или ДТП в прошлом, а также водители смогут самостоятельно выбирать СТО или получать денежную компенсацию. В случае банкротства страховщика выплаты обеспечит МТСБУ.

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