Коли столиця перейде на планові відключення світла: що кажуть в КМДА

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - акцентував Пантелєєв.

За його словами, це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - розповів Пантелєєв.

Втім, він наголосив, що поки точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підсумував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок в Києві та області продовжуються екстрені відключення світла, тож стабілізаційні графіки поки що не діють.

Додамо, за прогнозами ДТЕК, Київ вже протягом тижнів може повернутись до графіків відключень електроенергії, але за умови, якщо Росія не вдасться до нових масових обстрілів.

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