ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та області продовжуються екстрені відключення світла. Графіки не працюють

Новость на русском →
Київ, Неділя 04 грудня 2022 08:45
У Києві та області продовжуються екстрені відключення світла. Графіки не працюють Фото: у Києві продовжуються аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Екстрені відключення світла продовжуються у Києві та області сьогодні, 4 грудня. Графіки обмежень поки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

За даними енергетиків, у Київській області сьогодні теж діють аварійні відключення електроенергії, тому графіки не працюють.

Нагадаємо, за словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, Київ протягом декількох тижнів може повернутися до планових графіків відключень світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область відключеня світла Електроенергія ДТЕК
NEWS
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
ЗСУ підняли перший прапор України на лівому березі Херсонської області (відео)
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії