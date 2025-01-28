Коли стартує НМТ-2025: названі точні дати

Тестування проходитиме в рамках основних і додаткових сесій:

основні сесії – з 14 травня до 25 червня ,

, додаткові сесії – з 14 до 25 липня.

Реєстрація на тестування

Реєстрація для участі в НМТ проходитиме у два етапи:

основний період – з 6 березня до 3 квітня . До 8 квітня учасники зможуть вносити зміни до персональних кабінетів, зокрема змінювати предмет додаткового блоку чи обирати інше місце проходження тесту;

. учасники зможуть вносити зміни до персональних кабінетів, зокрема змінювати предмет додаткового блоку чи обирати інше місце проходження тесту; додатковий період – з 9 до 14 травня для тих, хто з поважних причин не зареєструвався раніше або отримав відмову під час основного періоду. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

Запрошення з інформацією про дату, час і місце проведення тестування буде доступне:

з 4 травня для учасників основних сесій,

для учасників основних сесій, з 11 липня для учасників додаткових сесій.

З міркувань безпеки деталі про місця тестування на території України не публікуватимуться публічно. Організатори закликають учасників не розголошувати цю інформацію для гарантування безпеки.

Результати тестування

Результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів будуть оприлюднені до 4 липня. Ті, хто складав тести у межах додаткових сесій, зможуть дізнатися результати до 30 липня.