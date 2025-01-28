Коли стартує НМТ-2025: названі точні дати

Календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році затверджено наказом Міністерство освіти і науки України. У ньому вказані конкретні терміни реєстрації, дати проведення тестувань та дати, коли можна буде дізнатися результати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Тестування проходитиме в рамках основних і додаткових сесій:
Реєстрація для участі в НМТ проходитиме у два етапи:
Запрошення з інформацією про дату, час і місце проведення тестування буде доступне:
З міркувань безпеки деталі про місця тестування на території України не публікуватимуться публічно. Організатори закликають учасників не розголошувати цю інформацію для гарантування безпеки.
Результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів будуть оприлюднені до 4 липня. Ті, хто складав тести у межах додаткових сесій, зможуть дізнатися результати до 30 липня.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році близько 250 тисяч випускників завершать навчання у школах та вирішуватимуть, який заклад обрати для подальшої освіти. Ми писали, скільки доведеться заплатити за навчання в українських вишах, найбільш популярні університети та можливі альтернативи для тих, хто не склав НМТ.
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