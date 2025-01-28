Когда стартует НМТ-2025: названы точные даты

Календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году утвержден приказом Министерства образования и науки Украины. В нем указаны конкретные сроки регистрации, даты проведения тестирований и даты, когда можно будет узнать результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Тестирование будет проходить в рамках основных и дополнительных сессий:
Регистрация для участия в НМТ будет проходить в два этапа:
Приглашение с информацией о дате, времени и месте проведения тестирования будет доступно:
Из соображений безопасности детали о местах тестирования на территории Украины не будут публиковаться публично. Организаторы призывают участников не разглашать эту информацию для обеспечения безопасности.
Результаты основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов будут обнародованы до 4 июля. Те, кто сдавал тесты в рамках дополнительных сессий, смогут узнать результаты до 30 июля.
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