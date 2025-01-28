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Когда стартует НМТ-2025: названы точные даты

Фото: Национальный мультипредметный тест (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году утвержден приказом Министерства образования и науки Украины. В нем указаны конкретные сроки регистрации, даты проведения тестирований и даты, когда можно будет узнать результаты.

Тестирование будет проходить в рамках основных и дополнительных сессий:

  • основные сессии – с 14 мая по 25 июня,
  • дополнительные сессии – с 14 до 25 июля.

Регистрация на тестирование

Регистрация для участия в НМТ будет проходить в два этапа:

  • основной период - с 6 марта по 3 апреля. До 8 апреля участники смогут вносить изменения в персональные кабинеты, в частности менять предмет дополнительного блока или выбирать другое место прохождения теста;
  • дополнительный период – с 9 по 14 мая для тех, кто по уважительным причинам не зарегистрировался ранее или получил отказ во время основного периода. Изменения в регистрационные данные можно будет внести до 19 мая.

Приглашение с информацией о дате, времени и месте проведения тестирования будет доступно:

  • с 4 мая для участников основных сессий,
  • с 11 июля для участников дополнительных сессий.

Из соображений безопасности детали о местах тестирования на территории Украины не будут публиковаться публично. Организаторы призывают участников не разглашать эту информацию для обеспечения безопасности.

Результаты тестирования

Результаты основных сессий НМТ по шкале 100-200 баллов будут обнародованы до 4 июля. Те, кто сдавал тесты в рамках дополнительных сессий, смогут узнать результаты до 30 июля.

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