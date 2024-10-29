Вирішальна ніч. Коли стануть відомі результати виборів у США

Яка специфіка оголошення результатів виборів

У США переможця президентських виборів першими фактично оголошують ЗМІ, задовго до офіційних результатів. Це данина традиції, яка тягнеться ще з середини XIX століття.

Результати виборів у кожному окремому штаті повідомляє влада, але саме медіа її узагальнюють. У США специфічна система виборів, коли населення формально голосує не за кандидата напряму, а за виборників, які потім мають обрати президента. Тож з юридичної точки зору, одночасно відбуваються окремі вибори в кожному штаті. По мірі того, як влада штатів обраховує результати, ЗМІ їх зводять до єдиного знаменника.

Як працюють ЗМІ під час оголошення результатів виборів

З 1990 року більшість провідних медіа у США сформували Національний виборчий пул (National Election Pool, NEP). До нього входять ABC, CBS, CNN, NBC та Reuters. Пул має давню домовленість із дослідницькою компанією Edison Research.

У 2016 році Associated Press вийшло з пулу, щоб розробити власний продукт під назвою AP VoteCast. Безпосередньо опитування проводить компанія AP-NORC Center for Public Affairs Research. Автори дослідження не називають його екзитполом. Разом з тим, його використовують низка інших видань. Це, зокрема, Fox News, NPR, PBS, Univision, USA Today і Wall Street Journal.

AP VoteCast враховує підрахунок голосів у прямому ефірі, а також реєстрацію виборців, дострокове голосування, попередні результати, правила виборів та оприлюднення результатів.

Методології, які використовують ці два пули, різні, але їхні принципи однакові: оголошувати результат, коли зрозуміло, що лідируючого кандидата в кожному штаті вже неможливо перемогти.

Коли повідомлять результати виборів

В кожному штаті час роботи виборчих дільниць відрізняється. Переважно вони працюють з 5:00-7:00 до 18:00-20:00. Однак на це накладається велика кількість часових поясів. Коли в одних штатах дільниці закрилися, в інших вони ще можуть працювати.

Підрахунок голосів на дільницях відбувається автоматично і швидко, адже це роблять не члени виборчих комісій, а спеціальні машини. Разом з тим, може затягнутися підрахунок бюлетенів, які надіслані поштою. Їх спочатку потрібно розкрити та підтвердити дійсність.

Частина штатів дозволяють обробляти такі бюлетені до дня виборів, інша частина – лише у день виборів. Зокрема, через це, на виборах 2020 року переможця у ключовому штаті Пенсильванія змогли оголосити лише через 4 дні після завершення виборів.

Але загалом попередні дані про переможця виборів, як правило, стають відомі близько 23:00 за східним часом США (6:00 за Києвом), після закриття виборчих дільниць у західних штатах США. Втім, з огляду на абсолютно рівні показники Камали Гарріс та Дональда Трампа у соцопитуваннях, скоріш за все, переможець виборів не стане відомий дуже швидко.