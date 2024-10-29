Решающая ночь. Когда станут известны результаты выборов в США

Какова специфика объявления результатов выборов

В США победители президентских выборов первыми фактически объявляют СМИ, задолго до официальных результатов. Это дань традиции, которая тянется еще с середины XIX века.

Результаты выборов в каждом отдельном штате сообщают власти, но именно медиа ее обобщают. В США специфическая система выборов, когда население формально голосует не за кандидата напрямую, а за выборщиков, которые затем должны избрать президента. Поэтому с юридической точки зрения одновременно проходят отдельные выборы в каждом штате. По мере того, как власти штатов подсчитывают результаты, СМИ их сводят к единственному знаменателю.

Как работают СМИ во время оглашения результатов выборов

С 1990 г. большинство ведущих медиа в США сформировали Национальный избирательный пул (National Election Pool, NEP). В него входят ABC, CBS, CNN, NBC и Reuters. Пул имеет давнюю договоренность с исследовательской компанией Edison Research.

В 2016 году Associated Press вышло из пула, чтобы разработать собственный продукт под названием AP VoteCast. Непосредственно опрос проводит компания AP-NORC Center for Public Affairs Research. Авторы исследования не называют его экзитполом. Вместе с тем его используют ряд других изданий. Это, в частности, Fox News, NPR, PBS, Univision, USA Today и Wall Street Journal.

AP VoteCast учитывает подсчет голосов в прямом эфире, а также регистрацию избирателей, досрочное голосование, предварительные результаты, правила выборов и обнародование результатов.

Методологии, использующие эти два пула, разные, но их принципы одинаковы: объявлять результат, когда понятно, что лидирующего кандидата в каждом штате уже невозможно победить.

Когда сообщат результаты выборов

В каждом штате время работы избирательных участков отличается. Преимущественно они работают с 5:00-7:00 до 18:00-20:00. Однако на это накладывается большое количество часовых поясов. Когда в одних штатах участки закрылись, в других они еще могут работать.

Подсчет голосов на участках производится автоматически и быстро, ведь это делают не члены избирательных комиссий, а специальные машины. Вместе с тем может затянуться подсчет бюллетеней, отправленных по почте. Их нужно сначала раскрыть и подтвердить действительность.

Часть штатов позволяют обрабатывать такие бюллетени до дня выборов, другая часть – только в день выборов. В частности, поэтому на выборах 2020 года победителя в ключевом штате Пенсильвания смогли объявить только через 4 дня после завершения выборов.

Но в общей сложности предварительные данные о победителе выборов, как правило, становятся известны около 23:00 по восточному времени США (6:00 по Киеву), после закрытия избирательных участков в западных штатах США. Впрочем, учитывая абсолютно равные показатели Камалы Харрис и Дональда Трампа в соцопросах, скорее всего, победитель выборов не станет известен очень быстро.