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Коли стане відоме ім'я нового прем'єра Канади: експерт назвав терміни

Фото: Джастін Трюдо, прем'єр Канади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Ім'я наступника Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра, ймовірно, стане відоме вже до березня. Для цього мають відбутися вибори нового лідера правлячої Ліберальної партії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

Шеренговський звернув увагу, що генерал-губернатор Канади Мері Саймон дозволила Трюдо продовжити повноваження уряду до кінця березня. При цьому, за попередніми даними, основні опозиційні партії домовилися дати можливість Ліберальній партії провести вибори нового лідера і не оголошувати уряду вотум недовіри.

"Якщо це правда, і дійсно партії не будуть оголошувати вотум недовіри вже зараз, на першому засіданні парламенту, яке має бути 27 січня, то відповідно вся ця тирада з виборами має пройти фактично за лютий-березень. Тобто в них реально десь місяць-півтора для того, щоб усе провести", - уточнив експерт.

За його словами, кандидатами в прем'єр-міністри є:

  • нинішній міністр фінансів Домінік Леблан;
  • колишня міністерка фінансів Христя Фріланд;
  • міністерка закордонних справ Мелані Жолі;
  • колишній глава Банку Канади Марк Карні, який не є членом Ліберальної партії, але близький до Трюдо.

Експерт не виключив проведення дострокових парламентських виборів у Канаді навесні наступного року. Це може статися після того, як кілька опозиційних партій проголосують за вотум недовіри уряду.

"У консерваторів (головна опозиційна партія - ред.) не вистачить голосів, щоб оголосити вотум недовіри. І тут дуже сильно залежатиме від Квебецького блоку, де настрої, в принципі, поки що очікувані, але схиляються таки до того, щоб оголошувати недовіру. Ну і від "нових демократів" (Нової демократичної партії - ред.), - зазначив Шеренговський.

Він пояснив, що ситуація залежатиме від нового лідера "лібералів". Зокрема, чи зможе він домовитися з "новими демократами". Також впливатимуть партійні рейтинги.

Трюдо йде у відставку

Нагадаємо, вчора, 6 січня, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що планує піти у відставку після того, як його Ліберальна партія обере нового лідера.

Детально про те, хто може стати його наступником і що це означає для України, - в матеріалі РБК-Україна.

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КанадаДжастін Трюдо