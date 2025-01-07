Когда станет известно имя нового премьера Канады: эксперт назвал сроки

Шеренговский обратил внимание, что генерал-губернатор Канады Мэри Саймон разрешила Трюдо продлить полномочия правительства до конца марта. При этом, по предварительным данным, основные оппозиционные партии договорились дать возможность Либеральной партии провести выборы нового лидера и не объявлять правительству вотум недоверия.

"Если это правда, и действительно партии не будут объявлять вотум недоверия уже сейчас, на первом заседании парламента, которое должно быть 27 января, то соответственно вся эта тирада с выборами должна пройти фактически за февраль-март. То есть у них реально где-то месяц-полтора для того, чтобы все провести", - уточнил эксперт.

По его словам, кандидатами в премьер-министры являются:

нынешний министр финансов Доминик Леблан;

бывшая министр финансов Христя Фриланд;

министр иностранных дел Мелани Жоли;

бывший глава Банка Канады Марк Карни, который не является членом Либеральной партии, но близок к Трюдо.

Эксперт не исключил проведение досрочных парламентских выборов в Канаде весной следующего года. Это может произойти после того, как несколько оппозиционных партий проголосуют за вотум недоверия правительству.

"У консерваторов (главная оппозиционная партия - ред.) не хватит голосов, чтобы объявить вотум недоверия. И здесь очень сильно будет зависеть от Квебецкого блока, где настроения, в принципе, пока что ожидаемы, но склоняются таки к тому, чтобы объявлять недоверие. Ну и от "новых демократов" (Новой демократийской партии - ред.), - отметил Шеренговский.

Он объяснил, что ситуация будет зависеть от нового лидера "либералов". В частности, сможет ли он договориться с "новыми демократами". Также влиять будут партийные рейтинги.