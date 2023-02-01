Коли США можуть оголосити про передачу далекобійних ракет Україні: WSJ назвало дату

Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть далекобійні ракети GLSDB, вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За інформацією видання, офіційний анонс пакету військової допомоги від США має відбутися у п'ятницю, 3 лютого.

При цьому WSJ додають, що GLSDB поставлять в Україну в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Все озброєння, яке постачається таким чином, зазвичай доставляється в Україну довше, ніж зброя та обладнання, що знаходиться на складах США.

Зазначимо, що дальність дії таких ракет становить 150 кілометрів, що більше, ніж будь-які інші ракети, які постачали Україні раніше. Наші військові зможуть запускати такі снаряди з РСЗВ HIMARS.