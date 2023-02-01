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Коли США можуть оголосити про передачу далекобійних ракет Україні: WSJ назвало дату

Фото: стало відомо, коли США можуть оголосити про передачу далекобійних ракет Україні (SAAB)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть далекобійні ракети GLSDB, вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, офіційний анонс пакету військової допомоги від США має відбутися у п'ятницю, 3 лютого.

При цьому WSJ додають, що GLSDB поставлять в Україну в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI). Все озброєння, яке постачається таким чином, зазвичай доставляється в Україну довше, ніж зброя та обладнання, що знаходиться на складах США.

Зазначимо, що дальність дії таких ракет становить 150 кілометрів, що більше, ніж будь-які інші ракети, які постачали Україні раніше. Наші військові зможуть запускати такі снаряди з РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується анонсувати новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.

Також ми писали, що, за словами заступника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна на даному етапі війни потребує авіації та далекобійних ракет.

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