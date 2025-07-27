Коли спогадів бракує: як ДНК допомагає українцям шукати рідних і де взяти тест

Генеалогія - одне з найпопулярніших хобі у світі, адже насправді велика кількість людей займається пошуком свого коріння. Тим часом в Україні особливий інтерес до родинних зв'язків спостерігається від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла етнологиня та авторка книги про дослідження родоводів Анна Ніколаєва .

ДНК-тести в дослідженні родоводу: з чого розпочати та де їх знайти

"В Україні ми дійсно спостерігаємо шалений інтерес до генеалогії саме з початку повномасштабного вторгнення. Тобто коли активізувалася загроза - посилилась потреба зберегти своє", - поділилась експерт.

Вона додала, що "моменти найбільшої небезпеки підсвітлюють нам те, що це потрібно зробити вже сьогодні - не відкладаючи на завтра"

В цілому починати досліджувати свій родовід Ніколаєва радить з "носіїв знань" - рідних (близьких і далеких), навіть сусідів (які могли жити поруч із вашими давніми родичами).

Крім того, дослідити варто наявні в родині старі документи, листи, телеграми, листівки, фотографії тощо.

"Тобто ми завжди починаємо з того, що найближче до нас. І якщо не збереглося з якихось причин документів, то варто запитати у рідних, у кого можна знайти ці документи або копії", - пояснила спеціаліст.

Вже потім, за її словами, можна "копати глибше", звертатись навіть до професійних груп у мережі (наприклад UA Geneology у Facebook).

"Тут важливо розуміти, яку саме інформацію вам потрібно знайти. Бо в архівах зберігаються документи строком давності більше, ніж 75 років", - додала етнологиня.

Інколи знайти інформацію про родичів можна в архівах (фото ілюстративне: freepik.com)

У деяких випадках для дослідження родоводів можна використовувати ДНК-тести.

Таке тестування робить, наприклад, один з найпопулярніших генеалогічних ресурсів - MyHeritage (де можна створити власний акаунт і розписати своє "дерево").

"Років 15 тому, коли тільки вони (ДНК-тести, - Ред.) почали з'являтися, це було дуже дивним і мало вау-ефект. Сьогодні все більше українців і дарує, і отримує їх у подарунок. І купує для себе та своєї родини", - розповіла дослідниця родоводів.

Вона зауважила також, що технології розвиваються, тож "ціни на ДНК-тести стають доступніші".

"Через низку обставин, зокрема, російсько-українську війну, компанії зараз не доставляють тести в Україну. Проте є групи-посередники, які допомагають це зробити легко й без стресу", - повідомила експерт.

За її словами, існують навіть цілі "краєзнавчі та генеалогічні спільноти", які досліджують певну місцевість.

"І вони безкоштовно дають тести ДНК вихідцям з цього населеного пункту - щоб розширити свої дослідження", - розповіла Ніколаєва.

Вона пояснила, що "чим більше людей тестується, тим більша вибірка та можливість знайти ймовірних родичів".

"Мені вже вдалося за допомогою ДНК знайти ймовірну родичку по дідусю. Зараз намагаємось вияснити, чи це її дідусь був біологічним батьком мого дідуся, чи його брат", - підсумувала фахівець.