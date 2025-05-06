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Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже зараз

Вівторок 06 травня 2025 17:50
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Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже зараз В Україні створюють ДНК-базу даних родичів зниклих дітей (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні стартувала важлива загальнонаціональна кампанія - створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Вона допоможе швидше знайти та повернути юних українців додому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну сторінку всеукраїнської кампанії з повернення депортованих дітей України у Facebook.

Для чого потрібна ДНК-база даних

Національна ДНК-база даних родичів зниклих дітей спрямована на:

  • ідентифікацію юних українців;
  • повернення їх додому.

"Кожна українська дитина заслуговує на власне коріння, свою родину, рідну мову та Батьківщину", - нагадали на офіційній сторінці всеукраїнської кампанії.

Зазначається, що під час війни тисячі українських дітей були насильно відірвані від своїх родин, а на території РФ:

  • їм змінюють імена;
  • їм видають нові документи;
  • їх примушують забувати українську мову та культуру.

"Одначе існує те, що залишається незмінним навіть під тиском обставин - це генетичний код у крові, яка тече жилами кожної людини. ДНК зберігає свої характеристики протягом усього життя людини", - пояснили організатори ініціативи.

Наголошується, що цей "інструмент" здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років.

"Навіть якщо особисті документи та дані дитини будуть повністю змінені, генетична інформація залишиться незмінною та допоможе встановити її особу та справжні родинні зв'язки", - розповіли українцям.

Що робити родичам зниклих під час війни дітей

Тим, хто є кровним родичем дитини, зниклої внаслідок російської агресії, радять якнайшвидше здати зразок ДНК (біологічний матеріал, який може створити надійний шлях до повернення дитини в Україну).

Уточнюється, що процедура здачі зразка ДНК:

  • є цілком безпечною;
  • є безболісною;
  • займає лише декілька хвилин часу;
  • проводиться коштом держави.

Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже заразПовернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже заразОсновне про відбір біологічних зразків (інфографіка: mvs.gov.ua)

Наголошується, що всі зразки:

  • зберігаються з дотриманням найвищих стандартів безпеки;
  • використовуються виключно для ідентифікації депортованих та примусово переміщених дітей.

Що робити тим, хто має інформацією про зниклу дитину

Тих з українців, хто має будь-яку інформацію про депортовану або примусово переміщену з окупованих територій України дитину, закликають негайно повідомити про це до Національної поліції.

Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже заразПовернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже заразПовернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже заразКому та як повідомляти інформацію про зниклу дитину (інфографіка: mvs.gov.ua)

"Навіть найменша деталь, яка здається вам незначною, може стати вирішальною для відновлення українського майбутнього дитини та збереження її національної ідентичності. Спільними зусиллями ми здатні повернути наших дітей додому", - підсумували організатори ініціативи.

Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже заразПублікація організаторів всеукраїнської кампанії (скриншот: facebook.com/povernemoditey)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні створять реєстр депортованих до РФ дітей та систему обліку.

Читайте також, як сім'ї зниклих на фронті військових шукають рідних та борються за правду.

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