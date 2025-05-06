Повернути зниклих дітей допоможе ДНК-база: що робити родичам вже зараз
В Україні стартувала важлива загальнонаціональна кампанія - створення єдиної національної ДНК-бази даних родичів зниклих дітей. Вона допоможе швидше знайти та повернути юних українців додому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційну сторінку всеукраїнської кампанії з повернення депортованих дітей України у Facebook.
Для чого потрібна ДНК-база даних
Національна ДНК-база даних родичів зниклих дітей спрямована на:
- ідентифікацію юних українців;
- повернення їх додому.
"Кожна українська дитина заслуговує на власне коріння, свою родину, рідну мову та Батьківщину", - нагадали на офіційній сторінці всеукраїнської кампанії.
Зазначається, що під час війни тисячі українських дітей були насильно відірвані від своїх родин, а на території РФ:
- їм змінюють імена;
- їм видають нові документи;
- їх примушують забувати українську мову та культуру.
"Одначе існує те, що залишається незмінним навіть під тиском обставин - це генетичний код у крові, яка тече жилами кожної людини. ДНК зберігає свої характеристики протягом усього життя людини", - пояснили організатори ініціативи.
Наголошується, що цей "інструмент" здатний працювати не лише сьогодні, але й через багато років.
"Навіть якщо особисті документи та дані дитини будуть повністю змінені, генетична інформація залишиться незмінною та допоможе встановити її особу та справжні родинні зв'язки", - розповіли українцям.
Що робити родичам зниклих під час війни дітей
Тим, хто є кровним родичем дитини, зниклої внаслідок російської агресії, радять якнайшвидше здати зразок ДНК (біологічний матеріал, який може створити надійний шлях до повернення дитини в Україну).
Уточнюється, що процедура здачі зразка ДНК:
- є цілком безпечною;
- є безболісною;
- займає лише декілька хвилин часу;
- проводиться коштом держави.
Основне про відбір біологічних зразків (інфографіка: mvs.gov.ua)
Наголошується, що всі зразки:
- зберігаються з дотриманням найвищих стандартів безпеки;
- використовуються виключно для ідентифікації депортованих та примусово переміщених дітей.
Що робити тим, хто має інформацією про зниклу дитину
Тих з українців, хто має будь-яку інформацію про депортовану або примусово переміщену з окупованих територій України дитину, закликають негайно повідомити про це до Національної поліції.
Кому та як повідомляти інформацію про зниклу дитину (інфографіка: mvs.gov.ua)
"Навіть найменша деталь, яка здається вам незначною, може стати вирішальною для відновлення українського майбутнього дитини та збереження її національної ідентичності. Спільними зусиллями ми здатні повернути наших дітей додому", - підсумували організатори ініціативи.
Публікація організаторів всеукраїнської кампанії (скриншот: facebook.com/povernemoditey)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні створять реєстр депортованих до РФ дітей та систему обліку.
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