Когда воспоминаний не хватает: как ДНК помогает украинцам искать родных и где взять тест

Генеалогия - одно из самых популярных хобби в мире, ведь на самом деле большое количество людей занимается поиском своих корней. Между тем в Украине особый интерес к родственным связям наблюдается с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала этнолог и автор книги об исследовании родословных Анна Николаева .

ДНК-тесты в исследовании родословной: с чего начать и где их найти

"В Украине мы действительно наблюдаем безумный интерес к генеалогии именно с начала полномасштабного вторжения. То есть когда активизировалась угроза - усилилась потребность сохранить свое", - поделилась эксперт.

Она добавила, что "моменты наибольшей опасности освещают нам то, что это нужно сделать уже сегодня - не откладывая на завтра"

В целом начинать исследовать свою родословную Николаева советует с "носителей знаний" - родных (близких и дальних), даже соседей (которые могли жить рядом с вашими давними родственниками).

Кроме того, изучить стоит имеющиеся в семье старые документы, письма, телеграммы, открытки, фотографии и т.д.

"То есть мы всегда начинаем с того, что ближе всего к нам. И если не сохранилось по каким-то причинам документов, то стоит спросить у родных, у кого можно найти эти документы или копии", - объяснила специалист.

Уже потом, по ее словам, можно "копать глубже", обращаться даже к профессиональным группам в сети (например UA Geneology в Facebook).

"Здесь важно понимать, какую именно информацию вам нужно найти. Потому что в архивах хранятся документы сроком давности более 75 лет", - добавила этнолог.

Иногда найти информацию о родственниках можно в архивах (freepik.com)

В некоторых случаях для исследования родословных можно использовать ДНК-тесты.

Такое тестирование делает, например, один из самых популярных генеалогических ресурсов - MyHeritage (где можно создать собственный аккаунт и расписать свое "древо").

"Лет 15 назад, когда только они (ДНК-тесты, - Ред.) начали появляться, это было очень странным и имело вау-эффект. Сегодня все больше украинцев и дарит, и получает их в подарок. И покупает для себя и своей семьи", - рассказала исследовательница родословных.

Она отметила также, что технологии развиваются, поэтому "цены на ДНК-тесты становятся доступнее".

"Из-за ряда обстоятельств, в частности, российско-украинской войны, компании сейчас не доставляют тесты в Украину. Однако есть группы-посредники, которые помогают это сделать легко и без стресса", - сообщила эксперт.

По ее словам, существуют даже целые "краеведческие и генеалогические сообщества", которые исследуют определенную местность.

"И они бесплатно дают тесты ДНК выходцам из этого населенного пункта - чтобы расширить свои исследования", - рассказала Николаева.

Она объяснила, что "чем больше людей тестируется, тем больше выборка и возможность найти вероятных родственников".

"Мне уже удалось с помощью ДНК найти вероятную родственницу по дедушке. Сейчас пытаемся выяснить, это ее дедушка был биологическим отцом моего дедушки, или его брат", - подытожила специалист.