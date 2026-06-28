Коли спека в Україні послабиться: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступний тиждень в Україні буде спекотним. Водночас місцями також й трохи дощитиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 29 червня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 30 червня, в Україні також буде спекотно. У кількох областях можливі невеликі дощі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 1 липня, невеликий дощ можливий лише в одній області.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 2 липня, дощитиме на заході. Там температура трохи впаде.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 3 липня, майже по Україні дощитиме, на сході - спека.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру вже попереджали про африканську спеку, що насувається на Україну, і називали області, де температура може сягнути +40 градусів.
Тим часом значну частину Європи вже охопила сильна спека - температура наблизилась до +40.
Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією з найтрагічніших погодних подій у сучасній історії.