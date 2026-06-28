Когда жара в Украине ослабнет: прогноз погоды на неделю (карты)

Следующая неделя в Украине будет жаркой. В то же время местами также будет и небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 29 июня , в Украине прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 30 июня , в Украине также будет жарко. В нескольких областях возможны небольшие дожди.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 1 июля , небольшой дождь возможен только в одной области.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 2 июля , будет дождь на западе. Там температура немного упадет.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 3 июля , почти по Украине будет дождь, на востоке - жара.
Столбики термометров днем покажут:
Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали о надвигающейся на Украину африканскую жару и называли области, где температура может достичь +40 градусов.
Тем временем значительную часть Европы уже охватила сильная жара - температура приблизилась к +40.
Европейские страны вводят чрезвычайные меры , а синоптики сравнивают нынешнюю ситуацию с одним из самых трагических погодных событий в современной истории.