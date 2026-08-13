Коли "Сільпо", "Фора" та Thrash наповнять полиці: власники назвали терміни

У компанії зазначили, що втрати від ворожого удару виявилися значними - як матеріальні, так і людські.

"Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей", - йдеться у заяві.

Через руйнування чотирьох розподільчих центрів постачання продукції до магазинів тимчасово ускладнене. Це може спричинити ситуативний дефіцит окремих позицій на полицях супермаркетів, до яких входять "Сільпо", "Фора" та Thrash.

Наразі Fozzy Group вже екстрено перебудовує логістику - у компанії розраховують повністю відновити звичний асортимент товарів до Дня Незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, унаслідок нічного масованого обстрілу росіян 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". Внаслідок ударів загинули шестеро працівників.