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Когда "Сильпо", "Фора" и Thrash наполнят полки: владельцы назвали сроки

13:45 13.08.2026 Чт
2 мин
В Fozzy Group признали, что потери от российских ударов оказались значительными
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: покупатели на кассе супермаркета (Getty Images)

В результате российских обстрелов в ночь на 5 августа были повреждены четыре распределительных центра Fozzy Group. Из-за осложнений в логистике в супермаркетах может возникнуть дефицит отдельных товаров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Fozzy Group рассказали в комментарии "Суспільному".

В компании отметили, что потери от вражеского удара оказались значительными - как материальные, так и человеческие.

"Потери значительны. Самой тяжелой для нас стала гибель наших коллег. Весомы и материальные убытки. В то же время мы чувствуем поддержку государства, поставщиков и наших гостей", - говорится в заявлении.

Из-за разрушения четырех распределительных центров поставки продукции в магазины временно затруднены. Это может привести к ситуативному дефициту отдельных позиций на полках супермаркетов, в которые входят "Сильпо", "Фора" и Thrash.

В настоящее время Fozzy Group уже экстренно перестраивает логистику - в компании рассчитывают полностью восстановить привычный ассортимент товаров ко Дню Независимости, 24 августа.

Напомним, в результате ночного массированного обстрела россиян 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо". В результате ударов погибли шесть работников.

Кроме того, тогда во время обстрела повреждения получили объекты компаний "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта".

О том, каковы масштабы потерь компаний и угрожает ли Украине дефицит отдельных товаров, - читайте в материале РБК-Украина.

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