Коли школярі підуть на весняні канікули в Україні: дати по регіонах

Нагадаємо, в Україні розробляють нову навчальну програму для старшокласників, яка надасть більше можливостей для вибору предметів і зменшить навчальне навантаження. Однак уже виникло чимало непорозумінь щодо цих змін. РБК-Україна розповідає, які нововведення чекають на учнів 10-12 класів та які предмети залишатимуться обов'язковими.

Також ми писали, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №13072, який має на меті створення українськомовного освітнього простору в навчальних закладах. Згідно з документом, використання російської мови буде заборонене не лише під час уроків, а й у позанавчальний час - на перервах, у коридорах, їдальнях та навіть в укриттях.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментарі міських та обласних рад, управлінь освіти для "УП. Життя" та "Суспільного".

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