ua en ru
Пт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Коли школярі підуть на весняні канікули в Україні: дати по регіонах

П'ятниця 14 березня 2025 16:28
UA EN RU
Коли школярі підуть на весняні канікули в Україні: дати по регіонах Фото: Канікули у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерства освіти і науки (МОН) України рекомендує школам провести весняні канікули цього року у період з 24 по 30 березня. Однак остаточне рішення щодо термінів ухвалюють самі навчальні заклади.

Про це розповідає РБК-Україна.

Через воєнний стан та специфіку навчального процесу школи можуть коригувати графік канікул, враховуючи безпекову ситуацію, погодні умови, рівень захворюваності або інші обставини. У деяких містах можливі зміни навіть у межах одного населеного пункту.

Ось коли школярі з різних міст та областей підуть на відпочинок:

  • Київ - канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 31 березня.
  • Тернопіль - учні підуть на канікули з 22 березня і повернуться до навчання 30 березня.
  • Житомир - канікули плануються на останні десять днів березня, точні дати залежать від епідеміологічної та безпекової ситуації.
  • Кропивницький - у більшості шкіл канікули відбудуться з 24 по 30 березня, однак 13 шкіл міста не будуть відпочивати через тривалі зимові канікули.
  • Суми - канікули для більшості школярів Сумської громади триватимуть з 31 березня по 6 квітня.
  • Миколаїв - відпочинок триватиме з 24 по 30 березня.
  • Хмельницький - через високий рівень захворюваності на грип, канікули були перенесені на початок березня (3-9 березня).
  • Івано-Франківськ - департамент освіти рекомендував канікули з 24 по 30 березня, однак дати можуть змінюватися залежно від школи.
  • Одеса - канікули відбудуться з 24 по 30 березня.
  • Луцьк - канікули з 23 по 30 березня.
  • Львів - більшість шкіл відпочиватимуть з 24 по 28 березня, але деякі заклади обрали дати з 18 до 21 березня.
  • Дніпро - канікули триватимуть з 31 березня по 6 квітня.
  • Харків - рекомендовані дати: з 24 по 30 березня, але окремі школи можуть змінювати терміни.
  • Рівне - канікули з 22 по 30 березня, з тривалістю 9 днів.
  • Чернівці - попередньо планується відпочинок з 24 по 30 березня.
  • Черкаси - цього року весняних канікул не буде через тривалий зимовий відпочинок.
  • Полтава - канікули триватимуть з 22 по 30 березня.
  • Ужгород - канікули з 24 по 30 березня, проте деякі школи можуть змінити дати через навчальне навантаження.

Нагадаємо, в Україні розробляють нову навчальну програму для старшокласників, яка надасть більше можливостей для вибору предметів і зменшить навчальне навантаження. Однак уже виникло чимало непорозумінь щодо цих змін. РБК-Україна розповідає, які нововведення чекають на учнів 10-12 класів та які предмети залишатимуться обов'язковими.

Також ми писали, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №13072, який має на меті створення українськомовного освітнього простору в навчальних закладах. Згідно з документом, використання російської мови буде заборонене не лише під час уроків, а й у позанавчальний час - на перервах, у коридорах, їдальнях та навіть в укриттях.

Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментарі міських та обласних рад, управлінь освіти для "УП. Життя" та "Суспільного".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Освіта в Україні
NEWS
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль
DAILY
ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції
Уляна Безпалько, Юлія Акимова ЗСУ вийшли із Суджі? Що відбувається у Курській області і чому Україна втрачає позиції