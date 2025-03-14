Коли школярі підуть на весняні канікули в Україні: дати по регіонах
Міністерства освіти і науки (МОН) України рекомендує школам провести весняні канікули цього року у період з 24 по 30 березня. Однак остаточне рішення щодо термінів ухвалюють самі навчальні заклади.
Про це розповідає РБК-Україна.
Через воєнний стан та специфіку навчального процесу школи можуть коригувати графік канікул, враховуючи безпекову ситуацію, погодні умови, рівень захворюваності або інші обставини. У деяких містах можливі зміни навіть у межах одного населеного пункту.
Ось коли школярі з різних міст та областей підуть на відпочинок:
- Київ - канікули розпочнуться 25 березня та триватимуть до 31 березня.
- Тернопіль - учні підуть на канікули з 22 березня і повернуться до навчання 30 березня.
- Житомир - канікули плануються на останні десять днів березня, точні дати залежать від епідеміологічної та безпекової ситуації.
- Кропивницький - у більшості шкіл канікули відбудуться з 24 по 30 березня, однак 13 шкіл міста не будуть відпочивати через тривалі зимові канікули.
- Суми - канікули для більшості школярів Сумської громади триватимуть з 31 березня по 6 квітня.
- Миколаїв - відпочинок триватиме з 24 по 30 березня.
- Хмельницький - через високий рівень захворюваності на грип, канікули були перенесені на початок березня (3-9 березня).
- Івано-Франківськ - департамент освіти рекомендував канікули з 24 по 30 березня, однак дати можуть змінюватися залежно від школи.
- Одеса - канікули відбудуться з 24 по 30 березня.
- Луцьк - канікули з 23 по 30 березня.
- Львів - більшість шкіл відпочиватимуть з 24 по 28 березня, але деякі заклади обрали дати з 18 до 21 березня.
- Дніпро - канікули триватимуть з 31 березня по 6 квітня.
- Харків - рекомендовані дати: з 24 по 30 березня, але окремі школи можуть змінювати терміни.
- Рівне - канікули з 22 по 30 березня, з тривалістю 9 днів.
- Чернівці - попередньо планується відпочинок з 24 по 30 березня.
- Черкаси - цього року весняних канікул не буде через тривалий зимовий відпочинок.
- Полтава - канікули триватимуть з 22 по 30 березня.
- Ужгород - канікули з 24 по 30 березня, проте деякі школи можуть змінити дати через навчальне навантаження.
Нагадаємо, в Україні розробляють нову навчальну програму для старшокласників, яка надасть більше можливостей для вибору предметів і зменшить навчальне навантаження. Однак уже виникло чимало непорозумінь щодо цих змін. РБК-Україна розповідає, які нововведення чекають на учнів 10-12 класів та які предмети залишатимуться обов'язковими.
Також ми писали, що Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №13072, який має на меті створення українськомовного освітнього простору в навчальних закладах. Згідно з документом, використання російської мови буде заборонене не лише під час уроків, а й у позанавчальний час - на перервах, у коридорах, їдальнях та навіть в укриттях.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментарі міських та обласних рад, управлінь освіти для "УП. Життя" та "Суспільного".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.