Когда школьники уйдут на весенние каникулы в Украине: даты по регионам
Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует школам провести весенние каникулы в этом году в период с 24 по 30 марта. Однако окончательное решение по срокам принимают сами учебные заведения.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Из-за военного положения и специфики учебного процесса школы могут корректировать график каникул, учитывая ситуацию с безопасностью, погодные условия, уровень заболеваемости или другие обстоятельства. В некоторых городах возможны изменения даже в пределах одного населенного пункта.
Вот когда школьники из разных городов и областей пойдут на отдых:
- Киев - каникулы начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта.
- Тернополь - ученики уйдут на каникулы с 22 марта и вернутся к учебе 30 марта.
- Житомир - каникулы планируются на последние десять дней марта, точные даты зависят от эпидемиологической ситуации и ситуации с безопасностью.
- Кропивницкий - в большинстве школ каникулы состоятся с 24 по 30 марта, однако 13 школ города не будут отдыхать из-за длительных зимних каникул.
- Сумы - каникулы для большинства школьников Сумской общины продлятся с 31 марта по 6 апреля.
- Николаев - отдых продлится с 24 по 30 марта.
- Хмельницкий - из-за высокого уровня заболеваемости гриппом, каникулы были перенесены на начало марта (3-9 марта).
- Ивано-Франковск - департамент образования рекомендовал каникулы с 24 по 30 марта, однако даты могут меняться в зависимости от школы.
- Одесса - каникулы состоятся с 24 по 30 марта.
- Луцк - каникулы с 23 по 30 марта.
- Львов - большинство школ будут отдыхать с 24 по 28 марта, но некоторые заведения выбрали даты с 18 до 21 марта.
- Днепр - каникулы продлятся с 31 марта по 6 апреля.
- Харьков - рекомендуемые даты: с 24 по 30 марта, но отдельные школы могут менять сроки.
- Ровно - каникулы с 22 по 30 марта, с продолжительностью 9 дней.
- Черновцы - предварительно планируется отдых с 24 по 30 марта.
- Черкассы - в этом году весенних каникул не будет из-за длительного зимнего отдыха.
- Полтава - каникулы продлятся с 22 по 30 марта.
- Ужгород - каникулы с 24 по 30 марта, однако некоторые школы могут изменить даты из-за учебной нагрузки.
Напомним, в Украине разрабатывают новую учебную программу для старшеклассников, которая предоставит больше возможностей для выбора предметов и уменьшит учебную нагрузку. Однако уже возникло немало недоразумений относительно этих изменений. РБК-Украина рассказывает, какие нововведения ждут учеников 10-12 классов и какие предметы будут оставаться обязательными.
Также мы писали, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №13072, который имеет целью создание украиноязычного образовательного пространства в учебных заведениях. Согласно документу, использование русского языка будет запрещено не только во время уроков, но и во внеучебное время - на переменах, в коридорах, столовых и даже в укрытиях.
При написании материала использовались источники: комментарии городских и областных советов, управлений образования для "УП. Життя" и "Суспільного".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.