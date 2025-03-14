Когда школьники уйдут на весенние каникулы в Украине: даты по регионам

Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует школам провести весенние каникулы в этом году в период с 24 по 30 марта. Однако окончательное решение по срокам принимают сами учебные заведения.

Вот когда школьники из разных городов и областей пойдут на отдых:

Из-за военного положения и специфики учебного процесса школы могут корректировать график каникул, учитывая ситуацию с безопасностью, погодные условия, уровень заболеваемости или другие обстоятельства. В некоторых городах возможны изменения даже в пределах одного населенного пункта.

Напомним, в Украине разрабатывают новую учебную программу для старшеклассников, которая предоставит больше возможностей для выбора предметов и уменьшит учебную нагрузку. Однако уже возникло немало недоразумений относительно этих изменений. РБК-Украина рассказывает, какие нововведения ждут учеников 10-12 классов и какие предметы будут оставаться обязательными.

Также мы писали, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №13072, который имеет целью создание украиноязычного образовательного пространства в учебных заведениях. Согласно документу, использование русского языка будет запрещено не только во время уроков, но и во внеучебное время - на переменах, в коридорах, столовых и даже в укрытиях.

При написании материала использовались источники: комментарии городских и областных советов, управлений образования для "УП. Життя" и "Суспільного".

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