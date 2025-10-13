Коли Саркозі почне відбувати п'ятирічний термін у в'язниці: названо дату

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вже наступного тижня почне відбувати свій термін. Він буде першим французьким експрезидентом, який опиниться у в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL .

За інформацією видання, Саркозі сьогодні, 13 жовтня, викликали в Національну фінансову прокуратуру при судовому трибуналі Парижа, де йому повідомили дату початку відбування покарання.

Очікується, що Саркозі буде ув'язнено у вівторок, 21 жовтня, в паризькій в'язниці Санте, де є так званий "сектор вразливих" (QPV) - ізольоване відділення, призначене для утримання осіб, які потребують особливого захисту.

Перед фінансовим прокурором і суддею, відповідальним за виконання вироків, Ніколя Саркозі мав пройти стандартну процедуру.

Як і кожен засуджений, він заповнив індивідуальну анкету ув'язненого - доволі особистий опитувальник із такими запитаннями, як: "Чи страждаєте ви на депресію?", "Чи є ризик суїциду, що потребує спостереження?", "Чи потрібно лікувати залежності або забезпечити медикаментами?".

Після того, як Саркозі прибуде до в'язниці, його адвокати матимуть можливість подати клопотання про звільнення до апеляційного суду. Суд повинен буде розглянути таке клопотання за термін до двох місяців.

Як пише RTL, колишній президент відповідає кільком критеріям для звільнення: відсутність ризику втечі та повторного злочину, тому він може розраховувати на вихід із в'язниці до Різдва.