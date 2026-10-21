Коли розпочнеться опалювальний сезон у Харкові: мер Терехов пояснив ситуацію

До початку нового опалювального сезону Харків готовий. Але тепло почнуть вмикати лише за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Харківської міської ради (ХМР) у Facebook.
У прес-службі ХМР уточнили, що про початок опалювального сезону розповів під час спілкування з журналістами 21 жовтня голова Харкова Ігор Терехов.
Він пояснив, що комунальні служби міста до початку нового опалювального сезону готові.
Проте фактично подачу тепла розпочнуть тоді, коли для цього будуть відповідні погодні умови.
"Будемо розпочинати опалювальний сезон, коли погодні умови відповідатимуть нормативним документам", - констатував посадовець.
Мер міста зауважив також, що "лікарні та інші заклади соціальної сфери - готові до підключення тепла на 100%".
Згідно з прогнозом Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, 22 жовтня (у четвер) погода в регіоні очікується хмарна, з проясненнями:
Вітер - східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
Надалі - впродовж 23-26 жовтня - мінлива хмарність зберігатиметься. Проте істотних опадів синоптики не прогнозують.
Вітер буде південно-східним. Без відчутних поривів.
Тим часом температура повітря очікується така:
Отже, як бачимо, пізніше - ймовірне поступове зниження температурних показників (як вночі, так і вдень).
Проте про заморозки вночі чи суттєве похолодання вдень - наразі не йдеться.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про старт опалювального сезону в Києві (де вже увімкнули тепло).
Крім того, ми пояснювали, де ще розпочався новий опалювальний сезон і кому дадуть тепло пізніше.
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