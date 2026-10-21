Когда начнется отопительный сезон в Харькове: мэр Терехов объяснил ситуацию

К началу нового отопительного сезона Харьков готов. Но тепло начнут включать только при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Харьковского городского совета (ХГС) в Facebook.
В пресс-службе ХГС уточнили, что о начале отопительного сезона рассказал во время общения с журналистами 21 октября глава Харькова Игорь Терехов.
Он объяснил, что коммунальные службы города к началу нового отопительного сезона готовы.
Однако фактически подачу тепла начнут тогда, когда для этого будут соответствующие погодные условия.
"Будем начинать отопительный сезон, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам", - констатировал чиновник.
Мэр города отметил также, что "больницы и другие заведения социальной сферы - готовы к подключению тепла на 100%".
Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, 22 октября (в четверг) погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями:
Ветер - восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
В дальнейшем - в течение 23-26 октября - переменная облачность будет сохраняться. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер будет юго-восточным. Без ощутимых порывов.
Тем временем температура воздуха ожидается такая:
Следовательно, как видим, позже - вероятно постепенное снижение температурных показателей (как ночью, так и днем).
Однако о заморозках ночью или существенном похолодании днем - речь пока что не идет.
Напомним, ранее мы рассказывали про старт отопительного сезона в Киеве (где уже включили тепло).
Кроме того, мы объясняли, где еще начался новый отопительный сезон и кому дадут тепло позже.
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