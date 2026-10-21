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Когда начнется отопительный сезон в Харькове: мэр Терехов объяснил ситуацию

15:40 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

К началу нового отопительного сезона Харьков готов. Но тепло начнут включать только при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Харьковского городского совета (ХГС) в Facebook.

От чего именно зависит начало отопительного сезона

В пресс-службе ХГС уточнили, что о начале отопительного сезона рассказал во время общения с журналистами 21 октября глава Харькова Игорь Терехов.

Он объяснил, что коммунальные службы города к началу нового отопительного сезона готовы.

Однако фактически подачу тепла начнут тогда, когда для этого будут соответствующие погодные условия.

"Будем начинать отопительный сезон, когда погодные условия будут соответствовать нормативным документам", - констатировал чиновник.

Мэр города отметил также, что "больницы и другие заведения социальной сферы - готовы к подключению тепла на 100%".

Публикация Харьковского городского совета (скриншот: facebook.com/kharkivgovernment)

Какую погоду прогнозируют в регионе в ближайшее время

Согласно прогнозу Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей, 22 октября (в четверг) погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями:

  • по территории Харьковской области - местами небольшой дождь;
  • по городу Харьков - без осадков.

Ветер - восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +6...+11°С (в Харькове +7...+9°С);
  • днем +13...+18°С (в Харькове +14...+16°С).

В дальнейшем - в течение 23-26 октября - переменная облачность будет сохраняться. Однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет юго-восточным. Без ощутимых порывов.

Тем временем температура воздуха ожидается такая:

  • 23 октября - около +6...+11°С ночью и +14...+19°С днем;
  • 24 октября - около +5...+10°С ночью и +13...+18°С днем;
  • 25 октября - около +4...+9°С ночью и +13...+18°С днем;
  • 26 октября - около +3...+8°С ночью и +12...+17°С днем.

Следовательно, как видим, позже - вероятно постепенное снижение температурных показателей (как ночью, так и днем).

Однако о заморозках ночью или существенном похолодании днем - речь пока что не идет.

Напомним, ранее мы рассказывали про старт отопительного сезона в Киеве (где уже включили тепло).

Кроме того, мы объясняли, где еще начался новый отопительный сезон и кому дадут тепло позже.

Читайте также, как оформить субсидию на отопительный сезон 2026-2027 и когда ждать первые выплаты.

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