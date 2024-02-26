Коли росіяни візьмуть паузу біля Авдіївки та чи є загрози для Покровська: думки експертів

Ситуація на Авдіївському напрямку

Зведення Генштабу та аналітичні звіти підтверджують побоювання. За минулу добу в районі Сєвєрного, Степового, Бердичів і Невельського було відбито щонайменше 25 атак. Окупанти безуспішно наступали на Степове, був "неприємний момент" із проривом до Бердичів, але його теж вдалося відбити.

За даними DeepState, росіяни намагаються закріпитися в крайніх будинках в Орлівці, околицях Тоненького і домоглися часткових успіхів на південь від Сєвєрного.

У теорії прорив може забезпечити сприятливі умови для наступу трасою в бік Селидового, Новогродівки і Покровська. Крім виходу на адміністративні кордони Донецької області, це загрожує потраплянням району Курахового і Вугледара в так званий "мішок".

Сили оборони України зміцнюють позиції в Донецькій області

Однак експерт Мусієнко вважає, що на Мар'їнському напрямку ситуація стабілізована і найнебезпечнішого сценарію поки що вдається уникнути.

"Подивимося, як розвиватиметься ситуація, але там наші сили доволі впевнено стримують ворога. Що стосується півночі Донецької області, ясно, що в російські плани входить просування і на Краматорськ, і на Слов'янськ, у тому числі з Лиманського напрямку, де вони ведуть наступальні дії з листопада", - додав він.

За його словами, саме тому всі вищевказані райони укріплюються нашими силами.

У Росії немає сил для прориву в бік Покровська

Олександр Коваленко вважає, що після захоплення Ласточкиного і потенційно Степового або Сєвєрного росіяни зупиняться.

"Максимум, на що вони здатні, - це вихід на Бердичі, Семенівку та Орлівку. Командування хоче забезпечити буфер, вони виснажені боями за Авдіївку, обмежені в ресурсах", - сказав він.

Експерт вважає, що потенціалу для такого глибокого просування, а саме в бік Покровська, у росіян недостатньо.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села і, як стало відомо, Сили оборони вийшли з населеного пункту Ласточкине.

Детальніше про це і про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки, - в матеріалі РБК-Україна.