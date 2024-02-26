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Когда россияне возьмут паузу возле Авдеевки и есть ли угрозы для Покровска: мнения экспертов

Архивное фото: россияне на Авдеевском направлении в ближайшее время должны прекратить наступление (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

Россияне продолжают наступательные действия после захвата Авдеевки в Донецкой области, однако сил для глубокого прорыва у оккупантов нет и в ближайшее время они остановятся.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили эксперты Александр Коваленко и Александр Мусиенко.

Ситуация на Авдеевском направлении

Сводки Генштаба и аналитические отчеты подтверждают опасения. За минувшие сутки в районе Северного, Степного, Бердичева и Невельского было отбито не менее 25 атак. Оккупанты безуспешно наступали на Степное, был "неприятный момент" с прорывом к Бердычам, но его тоже удалось отбить. 

По данным DeepState, россияне пытаются закрепиться в крайних домах в Орловке, окрестностях Тоненького и добились частичных успехов к югу от Северного.

В теории прорыв может обеспечить благоприятные условия для наступления по трассе в сторону Селидово, Новогродовки и Покровска. Кроме выхода на административные границы Донецкой области, это грозит попаданием района Курахово и Угледара в так называемый "мешок".

Силы обороны Украины укрепляют позиции в Донецкой области

Однако эксперт Мусиенко считает, что на Марьинском направлении ситуация стабилизирована и опасного сценария пока удается избежать.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но там наши силы довольно уверенно сдерживают врага. Что касается севера Донецкой области, ясно, что в российские планы входит продвижение и на Краматорск, и на Славянск, в том числе с Лиманского направления, где они ведут наступательные действия с ноября", - добавил он.

По его словам, именно поэтому все вышеуказанные районы укрепляются нашими силами.

У России нет сил для прорыва в сторону Покровска

Александр Коваленко считает, что после захвата Ласточкино и потенциально Степного или Северного россияне остановятся.

"Максимум, на что они способны, - это выход на Бердычи, Семеновку и Орловку. Командование хочет обеспечить буфер, они истощены боями за Авдеевку, ограничены в ресурсах", - сказал он.

Эксперт считает, что потенциала для такого глубокого продвижения, а именно в сторону Покровска, у россиян недостаточно.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. Оккупанты давят на окружающие села и, как стало известно, Силы обороны вышли из населенного пункта Ласточкино.

Детальнее об этом и о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки, - в материале РБК-Украина.

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