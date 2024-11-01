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Коли росіяни можуть розпочати наступ на Покровськ: експерт назвав умови

Ілюстративне фото: росіяни можуть розпочати наступ на Покровськ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Російські окупанти, ймовірно, не почнуть наступ на Покровськ найближчими днями. Для таких дій ворогові необхідно виконати кілька умов.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко зазначив, що зараз основна увага росіян зосереджена на Кураховому. Вони намагаються штурмувати місто фактично у лоба. Також ворог намагається наступати і через село Максимільянівка, яке знаходиться поряд з містом.

Крім цього, як додав експерт, ворог хоче оточити Курахове з заходу та півдня. Вони хочуть вже найближчим часом вийти на основну логістичну артерію - село Дачне.

При цьому, на думку Коваленка, на Покровську росіяни можуть сконцентруватися, коли вони виконають дві умови:

  • у них буде контроль над південним флангом повністю закритий;
  • вони зможуть сформувати основну лінію бойового зіткнення, від якої вони відштовхуватимуться.

Експерт уточнив, що є кілька варіантів такої лінії зіткнення.

"Це може бути Новотроїцьке-Шевченко-Даченське-Сухий Яр. Або через Жовте на Даченське вони можуть формувати лінію. І лише коли буде сформовано її, вони почнуть основну фазу наступу на Покровськ", - вважає він.

Фото: лінія зіткнення, яку можуть сформувати окупанти (скриншот)

Бої за Курахове

Нагадаємо, українські захисники продовжують обороняти від російських окупантів Курахове.

Як розповів сьогодні представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський, росіяни намагаються атакувати українські сили в районі Курахового колонами техніки. Ворожу техніку спалюють.

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