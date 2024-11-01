Когда россияне могут начать наступление на Покровск: эксперт назвал условия

Коваленко отметил, что сейчас основное внимание россиян сосредоточено на Курахово. Они пытаются штурмовать город фактически в лоб. Также враг пытается наступать и через село Максимильяновка, которое находится рядом с городом.

Помимо этого, как добавил эксперт, враг хочет окружить Курахово с запада и юга. Они хотят уже в ближайшее время выйти на основную логистическую артерию - село Дачное.

При этом, по мнению Коваленко, на Покровске россияне могут сконцентрироваться, когда они выполнят два условия:

у них будет контроль над южным флангом полностью закрыт;

они смогут сформировать основную линию боестолкновения, от которой они будут отталкиваться.

Эксперт уточнил, что есть несколько вариантов такой линии боестолкновения.

"Это может быть Новотроицкое-Шевченко-Даченское-Сухой Яр. Или через Желтое на Даченское они могут формировать линию. И только когда будет сформирована ее, они начнут основную фазу наступления на Покровск", - считает он.

Фото: линия боестолкновения, которую могут сформировать оккупанты (скриншот)