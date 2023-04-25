Коли Росія програє, ми отримаємо лояльність таких країн як Угорщина, - Подоляк

"Правильна фіналізація війни дуже важлива. Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А ми після того, як програє основний спонсор таких заяв (про неможливість вступу України до НАТО, - ред.) під назвою Російська Федерація, отримаємо абсолютну лояльність перш за все від таких країн як Угорщина", - сказав Подоляк.

За його словами, Угорщина буде першою країною, яка заявлятиме, що Україна має бути прийнята за пришвидшеною процедурою в НАТО. Адже це важливо для безпеки, перш за все, Європи.

"Угорщина буде одним з найзацікавленіших лобістів. Тому що треба буде спокутувати вину. Тому що всі ці заяви провокують агресора. Всі ці країни, які зараз говорять про переговори та мирне врегулювання конфлікту, в міру того, як Росія буде йти до свого історичного, дуже поганого фіналу, вони всі прийдуть і скажуть: ми розуміємо, що, може, щось там неправильно говорили, але ж ми були за вас", - зазначив радник.

На думку Подоляка, після поразки Росії Угорщина буде пропонувати максимально жорсткі репараційні програми для країни-агресора, а також лобіювати вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою та початок спецтрибуналу для російських військових злочинців.