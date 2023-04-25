Коли Росія програє, ми отримаємо лояльність таких країн як Угорщина, - Подоляк
Після поразки Росії у війні, Україна отримає абсолютну лояльність від таких країн як Угорщина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Правильна фіналізація війни дуже важлива. Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А ми після того, як програє основний спонсор таких заяв (про неможливість вступу України до НАТО, - ред.) під назвою Російська Федерація, отримаємо абсолютну лояльність перш за все від таких країн як Угорщина", - сказав Подоляк.
За його словами, Угорщина буде першою країною, яка заявлятиме, що Україна має бути прийнята за пришвидшеною процедурою в НАТО. Адже це важливо для безпеки, перш за все, Європи.
"Угорщина буде одним з найзацікавленіших лобістів. Тому що треба буде спокутувати вину. Тому що всі ці заяви провокують агресора. Всі ці країни, які зараз говорять про переговори та мирне врегулювання конфлікту, в міру того, як Росія буде йти до свого історичного, дуже поганого фіналу, вони всі прийдуть і скажуть: ми розуміємо, що, може, щось там неправильно говорили, але ж ми були за вас", - зазначив радник.
На думку Подоляка, після поразки Росії Угорщина буде пропонувати максимально жорсткі репараційні програми для країни-агресора, а також лобіювати вступ України до НАТО за пришвидшеною процедурою та початок спецтрибуналу для російських військових злочинців.
Нагадаємо, раніше віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила про те, що Україна нібито повинна "отримати дозвіл" Росії щодо вступу до НАТО.
Пізніше в МЗС України розкритикували цю скандальну заяву про "дозвіл" РФ на вступ до НАТО.
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