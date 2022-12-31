ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли Росія може знову завдати ракетного удару по Україні: прогнози експертів

Новость на русском →
Київ, Субота 31 грудня 2022 11:30
Коли Росія може знову завдати ракетного удару по Україні: прогнози експертів Фото: Росія зможе завдати ракетного удару по Україні не раніше, ніж за тиждень (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація отримає технічну можливість завдати нового ракетного удару по Україні вже після Нового року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво".

За словами експерта Владислава Селезньова, ракетні удари продовжаться, але з урахуванням інтервалів, необхідних для їхньої підготовки. На сьогодні вони становлять від тижня до 10 днів.

"Цей час росіяни витрачають на підтягування ресурсів - ракет та відповідного обладнання. Тому я думаю, що атаки продовжаться вже після Нового року. У них ресурсів залишилося буквально на дві, максимум три ракетні атаки, але вони спробують зробити щось погане для енергетики нашої країни", - зазначив він.

Крім того, з урахуванням того, що 29 грудня противник випустив близько 70 ракет, найближчого тижня він не матиме технічної можливості повторити удар. Військовий експерт Роман Світан наголошує, що це була крайня атака перед Новим роком.

"Ще раз запустити таку атаку вони зможуть не раніше, ніж через тиждень. Але є проблеми з аеродромом в Енгельсі. Якщо його підготують для виконання бойових завдань, то через тиждень-півтора зможуть організувати ще одну таку атаку. Якщо ні - то підготовка може затягнутися", - наголосив він.

Нагадаємо, під час атаки 29 грудня росіяни випустили по Україні близько 70 ракет. За останніми даними, вдалося збити 58 штук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок