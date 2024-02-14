Коли Росія може вдатись до великого штурму Куп'янську: думка експертів

Ще на початку лютого Forbes написав про те, що Росія готується до штурму Куп'янська, аби повернути під контроль частину Харківської області, яку терористи окупували 2022 року. Зокрема, на напрямок було стягнуто:

500 танків;

більше 600 бойових машин;

сотні гаубиць;

40 тисяч солдатів.

Видання припускає, що ворог намагатиметься захопити територію до березня, коли в Росії пройдуть вибори. Шматок Харківської області став би подарунком диктатору Володимиру Путіну.

Згідно з даними видання, з українського боку Куп'янськ та прилеглі села захищають частини близько 10 бригад - близько 20 тисяч військових. Втім, головна проблема полягає в нестачі артилерійських снарядів. Перевага Росії у вогневій міці дозволяє їй завдавати удари й не побоюватись контрбатарейного вогню України.

Коментуючи статтю Forbes, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відзначав, що важкі бої на цій ділянці фронту тривають більше ніж пів року, а ворог штурмує з високою інтенсивністю. Чинний головнокомандувач Олександр Сирський раніше додавав, що росіяни постійно підтягуються резерви.

Спікер Східного угруповання Ілля Євлаш також загалом підтвердив чисельність росіян на напрямку. За його словами, вона зберігається плюс-мінус на рівні 40 тисяч одиниць живої сили. Втім, це не означає, що усі терористи одночасно беруть участь в боях.

"Хочу наголосити на тих, хто розводить паніку, що ворог підтягує резерви. Так, вони підтягують резерви, але ці резерви вони підтягують на заміну раніше знищеним", - пояснював в Євлаш.

За словами спікера Східного угруповання, для ворога Куп'янськ є головною ціллю на напрямку, оскільки місто є логістичним хабом, який дозволить перекидати сили залізницею. Зокрема в населеному пункті можна розмістити командні пункти, склади, особовий склад.

Думка експерті

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зі свого боку, не готовий прогнозувати, коли Росія може вдатись на штурм Куп'янська. На його думку, найближчим часом збережеться одночасний тиск із флангів.

"Вони постійно використовуватимуть нависання над нашим угрупованням у районі Куп'янська, там близькість до кордону. Будуть намагатися наступати на Куп'янськ, дійти до Оскола, з'єднатися з Лиманським угрупованням і рухатися далі на Лиман, Слов'янськ і Краматорськ. Цей фланг буде проблемним, поки росіян звідти не витіснять або фізично не знищать їх наступальний потенціал", - заявив експет.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що локальна перемога на іншій ділянці фронту може дозволити ворогу змістити акцент на районний центр у Харківській області.

"Наприклад, якщо в районі Авдіївки їм вдасться досягти якогось ситуативного успіху, то вони справді можуть перейти на такий рівень уже біля Куп'янська", – зазначив Коваленко.