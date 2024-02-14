Когда Россия может прибегнуть к большому штурму Купянска: мнение экспертов

Еще в начале февраля Forbes написал о том, что Россия готовится к штурму Купянска, чтобы вернуть под контроль часть Харьковской области, которую террористы оккупировали в 2022 году. В частности, на направление было стянуто:

500 танков;

более 600 боевых машин;

сотни гаубиц;

40 тысяч солдат.

Издание предполагает, что враг будет пытаться захватить территорию до марта, когда в России пройдут выборы. Кусок Харьковской области стал бы подарком диктатору Владимиру Путину.

Согласно данным издания, с украинской стороны Купянск и близлежащие села защищают части около 10 бригад - около 20 тысяч военных. Впрочем, главная проблема заключается в нехватке артиллерийских снарядов. Преимущество России в огневой мощи позволяет ей наносить удары и не опасаться контрбатарейного огня Украины.

Комментируя статью Forbes, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что тяжелые бои на этом участке фронта продолжаются более полугода, а враг штурмует с высокой интенсивностью. Действующий главнокомандующий Александр Сырский ранее добавлял, что россияне постоянно подтягиваются резервы.

Спикер Восточной группировки Илья Евлаш также в целом подтвердил численность россиян на направлении. По его словам, она сохраняется плюс-минус на уровне 40 тысяч единиц живой силы. Впрочем, это не означает, что все террористы одновременно участвуют в боях.

"Хочу обратить внимание на тех, кто разводит панику, что враг подтягивает резервы. Да, они подтягивают резервы, но эти резервы они подтягивают на замену ранее уничтоженным", - объяснял в Евлаш.

По словам спикера Восточной группировки, для врага Купянск является главной целью на направлении, поскольку город является логистическим хабом, который позволит перебрасывать силы по железной дороге. В частности в населенном пункте можно разместить командные пункты, склады, личный состав.

Мнение эксперта

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, со своей стороны, не готов прогнозировать, когда Россия может прибегнуть к штурму Купянска. По его мнению, в ближайшее время сохранится одновременное давление с флангов.

"Они постоянно будут использовать нависание над нашей группировкой в районе Купянска, там близость к границе. Будут пытаться наступать на Купянск, дойти до Оскола, соединиться с Лиманской группировкой и двигаться дальше на Лиман, Славянск и Краматорск. Этот фланг будет проблемным, пока россиян оттуда не вытеснят или физически не уничтожат их наступательный потенциал", - заявил экспет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что локальная победа на другом участке фронта может позволить врагу сместить акцент на районный центр в Харьковской области.

"Например, если в районе Авдеевки им удастся достичь какого-то ситуативного успеха, то они действительно могут перейти на такой уровень уже возле Купянска", - отметил Коваленко.