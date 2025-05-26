Коли Росія може напасти на Європу? Оцінка української розвідки

За його словами, наразі вже не стоїть питання, того, що Росія "можливо" готує напад, а питання часу в тому, хто буде наступний.

"Польща, країни Балтії, Північна Європа - у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучать інакше. Коли і звідки?", - сказав Іващенко.

Він пояснив, що прогнози української та європейської розвідки збігаються - після закінчення бойових дій Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. На його думку, якщо санкції будуть скасовані, то процес переозброєння окупантів піде набагато швидше.

"Тобто через 2-4 роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії - вже проти Європи. Зараз ми всі бачимо їхню гібридну гру: роз’єднати союзників, зменшити підтримку України, впливати на рішення через Угорщину. Це політична частина війни. Ми це розуміємо", - розповів Іващенко.