Коли в регіонах з'являться військові меморіали: відповідь архітектора

Військові меморіальні кладовища у регіонах

"Я чув про ініціативу, щоб у Національного військового кладовища були "філії" в регіонах. І, напевно, це непогана історія, але мені складно це коментувати. Гадаю, спершу треба, щоб запустився основний проєкт. Бо "філії" - це щось таке, коли є готове головне. А головного поки немає повністю", - прокоментував експерт.

Він також наголосив, що, на його думку, це правильна ідея, але тут ще треба зважати на те, що у держави зараз зовсім не ті бюджети, що були до війни.

"Але я бачу, що у суспільства дійсно є великий запит на реалізацію хоч і маленьких, але меморіалів, присвячених пам'яті. І це неможливо ігнорувати, чи відкладати на потім: якщо цей запит є, його потрібно вже реалізовувати", - додав Дербін.

Поховання на національному військовому меморіальному кладовищі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)