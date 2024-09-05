Український Арлінгтон. Яким буде Національне військове меморіальне кладовище

В Україні почали працювати над створенням Національного військового меморіального кладовища. На ньому планують поховати близько 200 тис. полеглих захисників нашої країни.

Яким буде українських Арлінгтон, а також кого із українських захисників і коли там мають ховати, в інтерв’ю РБК-Україна розповів в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Яким буде Національне військове меморіальне кладовище

Зараз в Україні триває робота над створенням Національного військового меморіального кладовища. За словами Олександра Порхуна, це буде не просто цвинтар, а меморіальний комплекс, де буде навіки увічнена пам'ять героїв, які повернулися з війни на щиті.

Цей меморіальний комплекс буде аналогом Арлінгтона (відомого військового кладовища у США, де поховані військові, президенти та видатні особистості — ред.). Туди приїжджатимуть міжнародні делегації та туристи, щоб побачити, яку велику ціну заплатила Україна за свою незалежність.

Для нього виділили ділянку у розмірі майже 270 гектарів у Гатненській громаді, за Південним кладовищем. Згідно з будівельними нормами, відстань до житлових будинків має бути не менше 300 метрів. В.о. міністра говорить, що вже забезпечена відстань від 500 до майже 800 метрів, а також 140 гектарів буферної зони з лісом. Кладовище розміщується ближче до Одеської траси.

"Стосовно води – провели геологію, показуємо місцевим жителям, приводимо екологів, представників Міндовкілля. Перепланували, бо є ділянки з ґрунтовими водами, але там не буде секторів поховань. Там будуть адмінбудівлі", – зазначає Порхун.

Фото: Генплан Національного військового меморіального кладовища (wikipedia.org)

Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

У відомстві кажуть, що створення Національного військового меморіального кладовища зараз є дуже актуальним, оскільки багато загиблих хлопців і дівчат та їхні родини – це вимушені переселенці. Внаслідок тимчасової окупації територій, родини не можуть поховати своїх близьких на рідній землі і змушені зберігати прах вдома. Багато тіл досі знаходяться в рефрижераторах. Тому це питання потребує термінового вирішення.

Планують створити місця для 100 тисяч поховань традиційним способом і на 60 тисяч поховань – колумбарним.

"Це не примусове поховання, кладовище не заповниться за півроку. Перше і основне – у нас немає таких втрат, які "малюють" в інформаціному просторі. По-друге, кладовище створюється не на один день, а на багато десятиріч", – говорить в.о. міністра.

На цьому кладовищі у майбутньому також планують ховати військовослужбовців, які стануть ветеранами або продовжать службу і помруть своєю смертю.