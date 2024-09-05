Український Арлінгтон. Яким буде Національне військове меморіальне кладовище
В Україні почали працювати над створенням Національного військового меморіального кладовища. На ньому планують поховати близько 200 тис. полеглих захисників нашої країни.
Яким буде українських Арлінгтон, а також кого із українських захисників і коли там мають ховати, в інтерв’ю РБК-Україна розповів в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
Яким буде Національне військове меморіальне кладовище
Зараз в Україні триває робота над створенням Національного військового меморіального кладовища. За словами Олександра Порхуна, це буде не просто цвинтар, а меморіальний комплекс, де буде навіки увічнена пам'ять героїв, які повернулися з війни на щиті.
Цей меморіальний комплекс буде аналогом Арлінгтона (відомого військового кладовища у США, де поховані військові, президенти та видатні особистості — ред.). Туди приїжджатимуть міжнародні делегації та туристи, щоб побачити, яку велику ціну заплатила Україна за свою незалежність.
Для нього виділили ділянку у розмірі майже 270 гектарів у Гатненській громаді, за Південним кладовищем. Згідно з будівельними нормами, відстань до житлових будинків має бути не менше 300 метрів. В.о. міністра говорить, що вже забезпечена відстань від 500 до майже 800 метрів, а також 140 гектарів буферної зони з лісом. Кладовище розміщується ближче до Одеської траси.
"Стосовно води – провели геологію, показуємо місцевим жителям, приводимо екологів, представників Міндовкілля. Перепланували, бо є ділянки з ґрунтовими водами, але там не буде секторів поховань. Там будуть адмінбудівлі", – зазначає Порхун.
Фото: Генплан Національного військового меморіального кладовища (wikipedia.org)
Кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
У відомстві кажуть, що створення Національного військового меморіального кладовища зараз є дуже актуальним, оскільки багато загиблих хлопців і дівчат та їхні родини – це вимушені переселенці. Внаслідок тимчасової окупації територій, родини не можуть поховати своїх близьких на рідній землі і змушені зберігати прах вдома. Багато тіл досі знаходяться в рефрижераторах. Тому це питання потребує термінового вирішення.
Планують створити місця для 100 тисяч поховань традиційним способом і на 60 тисяч поховань – колумбарним.
"Це не примусове поховання, кладовище не заповниться за півроку. Перше і основне – у нас немає таких втрат, які "малюють" в інформаціному просторі. По-друге, кладовище створюється не на один день, а на багато десятиріч", – говорить в.о. міністра.
На цьому кладовищі у майбутньому також планують ховати військовослужбовців, які стануть ветеранами або продовжать службу і помруть своєю смертю.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні працюють над проєктом Національного військового меморіального кладовища. На етапі планування показали, як виглядатиме майбутній комплекс, де будуть ховати захисників України.
Також ми писали, що 18 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №11271, який має на меті вирішити ряд важливих питань, що стосуються проведення почесного військового поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.
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