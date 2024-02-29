Коли Рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні: названо терміни

Він розповів, що зараз законопроектом про мобілізацію займається комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Він працює безперервно.

Депутати комітету поки що узгоджують між собою позиції і не перейшли до розгляду поправок.

"Оптимістично, за цей і наступний тиждень вони вийдуть на ту редакцію, по якій далі технічно потрібно буде створити таблицю на друге читання, за такої кількості поправок це займе приблизно тиждень. Оптимістично, до кінця березня ми можемо спробувати вийти з цим до зали", - розповів Корнієнко.

На його думку, у залі також буде кілька днів безперервного розгляду, також очікуються поправки від нардепів.

Корнієнко зазначив, що необхідно рухатися в рамках регламенту, оскільки закон потрібно ухвалити у максимальній відповідності до процедур.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, наприкінці січня Кабмін подав до Верховної ради законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Документ, зокрема, містить заходи щодо посилення покарання для ухилянтів, а також зниження призовного віку до 25 років.

На початку лютого Рада ухвалила законопроект у першому читанні. Депутати вже запропонували кілька тисяч поправок, які має розглянути комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Раніше секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів у коментарі РБК-Україна, які поправки починає розглядати комітет.