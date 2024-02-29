Когда Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении: названы сроки

Он рассказал, что сейчас законопроектом о мобилизации занимается комитет по национальной безопасности, обороны и разведки. Он работает непрерывно.

Депутаты комитета пока что согласовывают позиции между собой и не перешли к рассмотрению правок.

"Оптимистично, за эту и следующую неделю они выйдут на ту редакцию, по которой дальше технически нужно будет создать таблицу на второе чтение, при таком количестве правок это займет примерно неделю. Оптимистично, до конца марта мы можем попытаться выйти с этим в зал", - рассказал Корниенко.

По его мнению, в зале также будет несколько дней непрерывного рассмотрения, также ожидаются правки от нардепов.

Корниенко отметил, что необходимо двигаться в рамках регламента, поскольку закон нужно принять в максимальном соответствии с процедурами.

Законопроект о мобилизации

Напомним, в конце января Кабмин подал в Верховную раду законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

Документ, в частности, содержит меры насчет ужесточения наказания для уклонистов, а также снижения призывного возраста до 25 лет.

В начале февраля Рада приняла законопроект в первом чтении. Депутаты уже предложили несколько тысяч правок, которые должен рассмотреть комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ранее секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в комментарии РБК-Украина, какие правки начинает рассматривать комитет.