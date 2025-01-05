Коли Путіна не стане, Кадирова теж не буде, його режим впаде без Росії, - військовий

Він зазначив, що кадировці - це особиста гвардія Путіна, яка допомагає йому контролювати Чечню. Їх пов'язують спільні злочини: вбивства політичних опонентів, правозахисників і журналістів.

За словами військового, Путін дав Кадирову повний карт-бланш у Росії, тому той утримує свою владу.

"Поки є Путін, є Кадиров. Але щойно Путіна не стане, Кадирова теж не буде. Він не зможе домовитися з новим лідером, особливо якщо це буде ставленик ФСБ. Дуже багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає відходу Путіна, щоб вирішити це питання", - зазначив Абдул-Хакім Шишані.

Коментуючи повітряні атаки на Чечню, він наголосив, що це псує авторитет Кадирова, але це повалить його режим.

"Якщо Росія розвалиться, то сам народ Чечні скине Кадирова. Без підтримки Росії його режим не протримається і двох-трьох місяців. Люди втомилися від репресій і готові на все, щоб позбутися його", - сказав головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія.