Коли Путіна не стане, Кадирова теж не буде, його режим впаде без Росії, - військовий

Режим Рамзана Кадирова в Чечні впаде без Росії. Кадирова не буде, якщо російського диктатора Володимира Путіна не стане.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія Абдул-Хакім Шишані.
Він зазначив, що кадировці - це особиста гвардія Путіна, яка допомагає йому контролювати Чечню. Їх пов'язують спільні злочини: вбивства політичних опонентів, правозахисників і журналістів.
За словами військового, Путін дав Кадирову повний карт-бланш у Росії, тому той утримує свою владу.
"Поки є Путін, є Кадиров. Але щойно Путіна не стане, Кадирова теж не буде. Він не зможе домовитися з новим лідером, особливо якщо це буде ставленик ФСБ. Дуже багато хто у ФСБ незадоволений Кадировим і чекає відходу Путіна, щоб вирішити це питання", - зазначив Абдул-Хакім Шишані.
Коментуючи повітряні атаки на Чечню, він наголосив, що це псує авторитет Кадирова, але це повалить його режим.
"Якщо Росія розвалиться, то сам народ Чечні скине Кадирова. Без підтримки Росії його режим не протримається і двох-трьох місяців. Люди втомилися від репресій і готові на все, щоб позбутися його", - сказав головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія.
Нагадаємо, у жовтні 2024 року дрони атакували університет спецвійськ РФ у Чечні. Внаслідок атаки була сильна пожежа.
Також дрони атакували Чечню наприкінці грудня, ППО намагалася відбити наліт. Саме тоді у Грозному був підбитий пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній".
Літак, який здійснював рейс з Баку до Грозного, впав у Казахстані. Внаслідок атаки загинули десятки людей.
Азербайджан підтвердив, що літак був пошкоджений на території РФ, це стало головною причиною авіакатастрофи. При цьому РФ намагається уникнути відповідальності за аварію літака.
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